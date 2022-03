LACOMBE, Patrick



C'est avec une grande peine que nous vous annonçons le décès de monsieur Patrick Lacombe, survenu le 16 février 2022, à l'âge de 50 ans, époux de madame Anne-Renée Pelchat, fils de Nicole Barabé et de feu Marc Lacombe. Il demeurait à St-Pierre sur l'île d'Orléans.Il laisse dans le deuil, outre son épouse et sa mère, ses enfants: Raphael et Mathis Lacombe; sa sœur: Nathalie (Antoine Montpetit); ses beaux-parents: Raynald Pelchat (Lina Leblanc), Louise Fortier (Jean Veillette); ses beaux-frères : Jérôme (Stéphanie Sylvain) et feu Marc Pelchat; ses neveux et nièces: Simon (Mélissa Boulanger), Anne-Marie et Julien Pelchat, Gabriel, Zoé, Yan et Alexandre Montpetit; sa petite-nièce: Maèva Pelchat, ainsi que ses oncles, ses tantes, de nombreux collègues et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au, de 13 h à 17 h.Pour ceux qui veulent partager à la famille un témoignage, un souvenir, une anecdote, une boite sera disponible sur place. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société deuil-jeunesse, site web : https://deuil-jeunesse.com/dons/, tél.: 1 855 889-3666.