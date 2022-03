DE MEO, Claudette



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de notre chère maman, Claudette De Meo, fille de feu Ludger et feu Simone Hébert. Elle était la soeur de feu Jacques Hébert. Elle est décédée subitement à son domicile le 18 janvier 2022, à l'âge de 84 ans. Claudette habitait en Ontario avec son cher époux, Marcello depuis 1966. Elle laisse dans le deuil son époux des 59 dernières années Marcello, ses enfants qu'elle aimait tant : Lina, Bruno (Sonja), Marco (Cheryl) et Sabrina (Adam).Que tous ceux et celles qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle. Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à une fondation de votre choix.