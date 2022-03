GODBOUT DROLET, David



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 11 décembre 2021, à l'âge de 32 ans et 8 mois, est décédé subitement monsieur David Godbout Drolet. Il demeurait à Québec. Il était le fils de Annie Godbout, de Saint-Augustin-de-Desmaures, et de Robert Drolet, du Lac-Beauport.Il laisse dans le deuil une jeune femme et son petit garçon avec lesquels il entamait une nouvelle vie, madame Joany Giasson et bébé Yanael Giasson. Il laisse également dans le deuil son frère, Philippe Godbout Pelletier, sa conjointe, Jeanne Collins-Bédard, et leur fille Éléonore, la conjointe de son père, Lorraine Perron, ses grands-mères, Esther Foy et Bibiane Godbout, son oncle et parrain, Alain Godbout, et sa conjointe, Lyna Fontaine; son oncle Gerry Drolet, sa conjointe, Constance Derome et leurs enfants Geneviève et Frédérick; son oncle, Larry Drolet, et sa conjointe, Chantal Baron. Sa marraine était feu Danielle Bérubé. Son départ éprouve aussi grandement tous ses amis, notamment La gang, des parents et amis des familles Drolet, Godbout, Pelletier et Giasson, dont son cousin et ses cousines, Raphael, Marie-Eve Drolet et Marie-Pier Drolet et ses ami(e)s d'enfance, Anne-Marie et Pascale Deslauriers, ainsi que des collègues et anciens collègues de travail. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au :, de 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au cimetière St-Michel-de-Sillery. Dans l'attente, en sa mémoire, tel qu'il le disait lui-même sans se douter à quel point ce serait vrai dans son cas :Il a été confié à la