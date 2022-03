IMBEAULT, Lucille



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 9 février 2022, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédée madame Lucille Imbeault, épouse de feu monsieur Charles- Henri Lefrançois, fille de feu madame Yvonne Turcotte et de feu monsieur André Imbeault. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 12 h30.Les cendres seront déposée au Mausolée du cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil ses fils Ghislain (Lise Therrien), Nicolas (Claudette Tremblay) et sa fille Ghislaine (Alain Compartino) ses petits-enfants Patrick et Steve Lefrançois, Audrey et Pierre-Luc Lefrançois ainsi que Vicky Lefrançois et Laurie Compartino, ses frères, ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. Nous tenons à remercier le personnel de gériatrie et les soins palliatifs du centre hospitalier de St-François d'Assise pour les bons soins.