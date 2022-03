MARANDA, Benoit



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 mars 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Benoit Maranda, époux de madame Laurette Pelletier et fils de feu monsieur Philibert Maranda et de feu madame Lucia Vézina. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 17 mars 2022 de 11h à 13h30.Il laisse dans le deuil son épouse madame Laurette Pelletier, son fils Marc et sa fille Micheline; ses belles-sœurs: Denise Beaudoin (feu Philippe Maranda,), Aline Simard (feu Guy Maranda, feu Yvon Bertrand); sa filleule Francine Maranda ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il a rejoint ses sœurs: feu Marie Maranda, feu Lucienne Maranda (feu Ernest Groleau), feu Cécile Maranda, ainsi que son frère feu Ovila Maranda (feu Georgette Martineau). La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 boul. Henri-Bourassa, suite 405, Québec (Québec) G1J 0H4.