BOUTIN, Georges-Henri



À l'Hôpital du Jeffery Hale, le 12 février 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Georges-Henri Boutin, époux de madame Colette Gauvin. Il était le fils de feu Germaine Chouinard et de feu Irénée Boutin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil son épouse Colette Gauvin, ses enfants : Sylvie, Pierre (Elena Boutin), Alain (Monica McCarthy); ses petits-enfants : Cédric, Étienne, Isaac et Jonah. Il était le frère de feu Jeannette, feu Robert, feu Marcel (feu Dorothée Touchette), feu Raymond (Francine Méthot), feu Philippe (Rolande Gauvin), feu Bérangère (feu Jean-Pierre Brassard) et Fernande. De la famille Gauvin, il était le beau-frère de feu Cécile (feu Maurice Fournier), feu Raymond (Thérèse Crépeault), feu Pauline, feu Alyre, feu Marcel (Yvette Brousseau), feu Jacqueline, feu Carmen (feu Robert Desroches), feu Gilles (feu Thérèse Gauthier), Rolande (feu Philippe Boutin), feu Jean-Guy (feu Lucie Croteau). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel du 6e étage de l'Hôpital Jeffery Hale pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Les Amis de Jeffery Hale, 2109-1270, chemin Sainte-Foy, Québec (Qc) G1S 2M4, 418 684-2260, ou à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, 418 527-4294