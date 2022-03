«Alerte rouge»: la «puberté magique» et animée de Domee Shi

La Torontoise est connue pour son magnifique court-métrage d’animation «Bao», oscarisé en 2019. Sa nouvelle offrande via les studios Pixar? «Alerte rouge», une fable dans laquelle elle parle des règles et de tout ce qui entoure la puberté chez les adolescentes. Entretien.

«J’ai parlé d'"Alerte rouge" à Pixar en 2017 et je le leur ai décrit comme l’histoire d’une adolescente canadienne, à Toronto, qui vit une puberté magique et se transforme en panda rouge magique dès qu’elle ressent une émotion. Le film a également toujours été l’exploration de sa relation avec sa mère, adaptée de la mienne», a expliqué la cinéaste à l’Agence QMI.

«Elle doit aussi composer avec son image, auprès de sa mère, de petite fille parfaite alors que, dans le même temps, la bête hormonale déchaînée à l’intérieur d’elle la fait se disputer avec sa mère. L’histoire vient d’un lieu très personnel, même si le scénario a beaucoup évolué avec les années, ces films prenant quatre ans à se faire.»

«La première version comprenait beaucoup trop de personnages, il y avait une sous-intrigue avec sa tante et son cousin, sa grand-mère était morte... Autant de détails que nous avons enlevés pour simplifier le film et nous concentrer sur la relation de Mei et de sa mère, et sur le fait que le panda est une métaphore de la puberté.»

Des premières féminines... ou féministes?

«Alerte rouge» est le 25e long métrage des studios Pixar... et le premier entièrement réalisé par une femme, Canadienne, d’origine asiatique, se déroulant à Toronto et avec un style visuel rappelant celui des mangas. De plus, le film d’animation parle de puberté féminine et de menstruations de manière très naturelle. Lorsqu’on lui demande comment un tel exploit a été possible, Domee Shi rit.

«C’était le bon moment pour leur proposer une histoire pareille. Le public a faim d’une telle histoire et Pixar en avait aussi faim. Je leur suis reconnaissante pour des films comme "Coco" qui a pu ouvrir la voie à des histoires différentes, de cultures différentes. Honnêtement, je crois que Pixar a été attiré par "Alerte rouge" en raison du fait que, dans sa spécificité, l’histoire est universelle.»

«C’est celle d’une fille qui éprouve des problèmes avec son corps ainsi qu’avec sa relation avec sa mère, autant de sujets avec lesquels énormément de personnes chez Pixar pouvaient s’identifier. Dans le même temps, ils n’avaient jamais vu une fille sino-canadienne à l’écran. C’était à la fois unique et familier.»

«Unique», le mot est prononcé. Domee Shi possède une manière unique de traiter un sujet, son court-métrage «Bao», disponible sur Disney+, en est l’illustration parfaite tant par l’émotion que la poésie du propos. Ce ton si particulier est celui qu’elle utilise dans «Alerte rouge» et qui lui permet d’aborder, pour la première fois dans un film d’animation grand public, des sujets encore malheureusement tabous parce que féminins.

«C’est étrange, mais non, je ne me suis pas autocensurée, a répondu Domee Shi. La scène entre Mei et sa mère qui lui donne des serviettes hygiéniques dans la salle de bains est là depuis la première version du scénario. C’est la même chose avec les moments où Mei cache les dessins du garçon sous son lit, ou tous ces moments embarrassants avec sa mère. Tout cela était là parce que ces moments sont issus d’un endroit très réel et très vrai.»

«Chez Pixar, nous avons toujours le souci de raconter des histoires authentiques, nous n’évitons pas l’authenticité, même lorsqu’elle est inconfortable, au contraire. Je crois aussi que ça a aidé d’avoir une équipe décisionnelle majoritairement composée de femmes», a-t-elle ajouté.

«Oui, c’est un film féministe dans le sens où il célèbre tous les côtés des femmes et des filles, pas uniquement le côté positif sans défaut. "Alerte rouge" célèbre le fait que nous commettons des erreurs, que nous sommes un peu vicieuses, bizarres, inconfortables, nous nous disputons avec nos parents, et que nous perdons notre sang-froid.»

«Alerte rouge» est disponible sur Disney+ dès le 11 mars.

