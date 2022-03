McManiman signe sa première médaille en Coupe du monde

Blessée à une cheville et moins motivée après avoir vécu l’extase d’une participation aux Jeux olympiques, Audrey McManiman a surmonté ces handicaps pour signer la première médaille de sa carrière en Coupe du monde.

Dans un parcours qu’elle adore et où elle avait obtenu son meilleur résultat en carrière l’an dernier, avec une 7e position, performance qui lui avait ouvert les portes de l’équipe nationale, McManiman a remporté, hier, le bronze de la Coupe du monde de snowboard cross de Reiteralm, en Autriche.

«Je n’ai pas de mots pour décrire mes sentiments, a exprimé la planchiste. C’est assez incroyable de remporter ma première médaille en carrière. Cette médaille me donne beaucoup confiance et représente le petit boost mental qu’il me manquait. En plus de me qualifier pour les Jeux, une participation à une première grande finale était parmi mes objectifs cette année.»

McManiman adore le parcours de Reiteralm. «C’est un parcours rapide avec plusieurs sauts et ça me convient très bien, a-t-elle expliqué. L’an dernier, j’avais percé le Top 16 pour la première fois de ma carrière. Cette performance avait été un point tournant dans ma carrière et m’avait permis d’élever la barre.»

La dernière semaine a été déterminante pour McManiman. «J’ai connu une progression incroyable dans la dernière semaine après avoir subi l’entorse à une cheville la plus sévère de ma carrière, a-t-elle indiqué. J’ai fait tous les exercices qu’on me demandait pour favoriser la guérison et un bon bandage m’a permis de faire les courses.»

Le retour de Pékin n’a pas été facile. «J’ai pris quelques jours de repos, mais je me suis rapidement tournée vers mes études en kinésiologie à l’Université Laval parce que j’avais pris beaucoup de retard. J’ai aussi repris le chemin du gymnase, mais je me suis blessée il y a deux semaines.»

«Après avoir vécu de très grandes émotions aux Jeux, la motivation n’était pas tant là au retour, de poursuivre McManiman. Je ne suis pas la seule athlète dans cet état d’esprit, mais j’ai réussi en Autriche à retrouver ma concentration. Il n’y a jamais eu de doutes que je voulais faire les deux dernières épreuves de la saison, mais j’avais besoin d’encouragements. J’y suis allée une descente à la fois et ça m’a ramenée dans le droit chemin.»

En plus de soigner une blessure, McManiman a vécu avec un autre stress en Autriche. «Une de mes coéquipières a testé positif à la COVID-19 et j’avais été en contact avec elle, a-t-elle raconté. C’était stressant, mais j’ai reçu un résultat négatif.»

Tess Critchlow n’a pas pris le départ; la double médaillée olympique Meryeta O’Dine s’est retirée en raison d’une blessure.

Chez les hommes, le double médaillé olympique Éliot Grondin a terminé en 8e place. La dernière étape de la Coupe du monde se déroulera dimanche prochain, à Veysonnaz, en Suisse.