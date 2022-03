COVID-19: Fin des bilans de Santé Québec la fin de semaine

La Santé publique du Québec ne publiera plus le tableau de bord de la COVID-19 la fin de semaine, a annoncé Santé Québec sur sa page Twitter vendredi.

Ainsi, les chiffres de la pandémie seront désormais publiés du lundi au vendredi inclusivement.

#COVID19 - En date du 10 mars, voici la situation au Québec: https://t.co/pwoUoaBgaF



Du côté de l’Ontario, on compte une légère augmentation des hospitalisations (722, +5), tandis que le nombre de lits occupés aux soins intensifs a diminué (232, -6). La province a aussi enregistré 20 décès supplémentaires dans les 24 dernières heures.

Rappelons que vendredi, la province la plus peuplée au pays a changé sa méthode de compilation des décès. Ainsi, les autorités sanitaires font désormais la distinction entre une personne décédée «avec la COVID-19» et une personne décédée «en raison de la COVID-19». La première catégorie de décès ne sera donc plus incluse dans les données de la pandémie.

Chez les personnes ayant accès aux tests PCR en Ontario, on compte 2015 nouvelles infections au SRAS-CoV-2.