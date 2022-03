COVID-19: retour presque à la normale, les Québécois sont heureux

Après deux ans de pandémie et avec un retour presque à la normale, de nombreux Québécois se disent heureux et satisfaits des assouplissements entrés en vigueur samedi, notamment la fin du passeport vaccinal et des limites de capacité.

• À lire aussi: Première journée d’une vie presque normale

«Une bouffée d’air frais, c’est certain que ça apporte beaucoup de soulagement. Il faut y aller quand même très prudemment», a mentionné une dame rencontrée par TVA Nouvelles samedi matin.

Rappelons que le gouvernement Legault n’exclut pas la possibilité de réinstaurer le passeport vaccinal si la situation l’exige dans le futur. Une décision qui est «excellente», estime un homme qui déjeunait au restaurant samedi matin.

«On voit que là, l’utilité du passeport n’est plus nécessaire. Ça ne veut pas dire de l’éliminer complètement. Peut-être qu’un jour, pour certains évènements, on [en aura besoin], mais dans le moment, je pense que c’est une excellente idée», a-t-il mentionné.

Bien que le port du masque demeure en vigueur jusqu’à la mi-avril, de nombreux clients sont heureux de se revoir. «Ça va bien. Il reste juste à enlever le masque et tout va bien aller», a dit une femme en souriant tandis qu’un homme qualifie ces allègements de «renouveau».

Impacts sur les commerçants

Il faut dire que ces allègements provoquent un soupir de soulagement chez les restaurateurs, mais surtout sur les propriétaires de bars qui ont dû être fermés 16 mois dans les deux dernières années.

«Je pense que ça va être bon pour les commerces aussi, surtout pour les commerçants parce qu’ils l’ont eu dure depuis les deux dernières années», estime un homme en ajoutant qu’un grand nombre de personnes seront heureuses de profiter de ces allègements.