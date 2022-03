NADEAU, Claudet



À Québec, le 2 mars 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Claudet Nadeau, conjointe de monsieur Yvon Rodrigue depuis 40 ans, fille de feu Raoul Nadeau et de feu Marie-Anne Pomerleau.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants : Danyel (Suzanne Pelletier), Caroline (Mario Basque) et Frédérick; ses petits-enfants : Catherine, Estheban, William-Alexandre, Léa-Rose et Mélia ainsi que son arrière-petit-fils Dylan. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs et son frère : Lisette, Christiane et Raymond, sans oublier ses enfants parrainés sur une période de trois décennies : Kodio Boukari (Mali), Fidèle Mashingo (Congo), Fritz Belice (Haïti) et Emad Giris (Égypte). La famille tient à remercier le personnel du CLSC Ste-Foy - Sillery pour les bons soins prodigués et leur soutien sans faille. La famille Harmonia tient à souligner son engagement dévoué à l'entreprise Services mémorables Harmonia dont elle fut co-fondatrice en 2006. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Vision mondiale - Parrainer un enfant. https://www.visionmondiale.caNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.