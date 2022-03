De longues absences pour Girard et Landeskog

Les mauvaises nouvelles s’accumulent chez l’Avalanche du Colorado puisque le défenseur Samuel Girard et l’attaquant Gabriel Landeskog devront s’absenter pour de longs moments.

Samedi, en conférence de presse, l’entraîneur-chef Jared Bednar a révélé que l’arrière québécois serait sur la touche pour une période minimale de quatre semaines.

Girard souffre d’une blessure au bas du corps qu’il a subie mardi dernier dans un affrontement contre les Devils au New Jersey. Il avait été contraint de retourner au Colorado pour subir des examens médicaux et a raté le rendez-vous des siens de jeudi contre les Hurricanes en Caroline.

En 56 rencontres cette saison, le natif de Roberval a touché la cible à cinq reprises et fourni 22 mentions d’aide pour 27 points.

En ce qui concerne Landeskog, le capitaine des «Avs» passera sous le bistouri dimanche pour une blessure à un genou. L’organisation du Colorado ne sait pas encore combien de temps durera la convalescence de son attaquant.

«C’est juste quelque chose qui l’embête depuis un petit moment. Nous en saurons davantage après l’opération», s’est contenté de dire Bednar.

Landeskog est le cinquième meilleur pointeur de l’Avalanche depuis le début de la présente campagne, lui qui a amassé 30 buts et 29 mentions d’aide pour 59 points en 51 parties.

Le club du Colorado occupe le premier rang du classement de l’Association de l’Ouest, et ce, en vertu d’un impressionnant dossier de 41-13-5.

Francouz à Denver pour y rester

Par ailleurs, les «Avs» ont annoncé samedi qu’ils avaient consenti une prolongation de contrat de deux ans au gardien Pavel Francouz.

Le portier tchèque touchera deux millions $ par campagne jusqu’en 2024.

En 14 rencontres cette saison, l’homme masqué a maintenu un excellent dossier de 10-3-1, un taux d’efficacité de ,920 et une moyenne de buts alloués de 2,46.

«Pavel est un rouage important de notre tandem de gardiens et quelqu’un en qui nous avons pleine confiance pour l’avenir de l’équipe, a louangé par voie de communiqué le directeur général Joe Sakic. Il a démontré énormément de persévérance et de dévouement malgré les nombreux défis et blessures auxquels il a fait face.»

Âgé de 31 ans, Francouz a disputé l’entièreté de sa carrière nord-américaine dans l’organisation du Colorado. Jamais repêché, le natif de Plzen s’est avéré une excellente seconde option pour l’Avalanche, comme en témoignent sa fiche de 31-12-5 et son taux d’efficacité de ,923 en carrière.

