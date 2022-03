De nouvelles frappes pour les troupes de Poutine

Les Russes accroissent leurs attaques terrestres et aériennes dans tous leurs secteurs d’opérations en Ukraine. Poutine veut des résultats, et rapidement, peu importe la terrible destruction des villes ukrainiennes. Le temps joue contre lui.

Cela ne va qu’accentuer les graves dysfonctionnements opérationnels qui caractérisent l’invasion. Les Russes ont engagé trop peu de troupes pour exécuter trois attaques simultanées (vers Kyïv et Kharkiv au nord et à partir de la Crimée au sud, vers l’ouest et vers l’est).

En plus, l’aviation russe est incapable d’établir une supériorité aérienne décisive. Elle attaque des cibles civiles, mais elle ne fournit pas un soutien aérien adéquat à ses forces terrestres constamment ciblées par des drones.

Un nombre grandissant de soldats russes, souvent de jeunes conscrits, mettent bas les armes et se rendent aux Ukrainiens. Ça pourrait être exploité.

Les États-Unis et l’Union européenne devraient offrir l’asile politique aux transfuges militaires russes et à leur famille, le tout accompagné d’une récompense pécuniaire importante.

Courageux civils

Particulièrement impressionnant est le fait que dans de nombreuses villes ukrainiennes occupées, des civils sans armes, souvent des femmes, des vieillards et des enfants empêchent les chars et les blindés russes d’avancer.

Ils se tiennent courageusement debout avec des drapeaux ukrainiens au milieu des rues et des routes. Symbolique me direz-vous. Mais les symboles comptent.

Le maire de Melitopol, ville occupée du sud de l’Ukraine, a disparu après avoir été emmené de force de son bureau par des militaires russes parce qu’il maintenait que sa ville faisait toujours partie de l’Ukraine.