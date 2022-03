Deux légendes néerlandaises honorées

Les Néerlandais ont profité de la finale de la Coupe du monde pour honorer deux des plus grands patineurs de l’histoire qui donnaient en fin de semaine leurs derniers coups de lames.

Aux premières loges pour vivre ces moments d’émotion, Laurent Dubreuil a apprécié chaque minute et souhaite que Patinage de vitesse Canada (PVC) s’inspire des Néerlandais pour tenir un hommage similaire, en avril, à Montréal, à l’occasion du championnat mondial courte piste, quand Charles Hamelin tirera sa révérence.

« C’est comme si Maurice Richard et Guy Lafleur avaient pris leur retraite la même journée, a illustré Dubreuil. Sven Kramer et Ireen Wüst sont deux légendes du patinage de vitesse et les deux plus grandes vedettes du sport néerlandais, sauf quelques joueurs de soccer. Ce sont les deux meilleurs patineurs que j’ai vus de mon vivant. »

Une bonne expérience

« Pendant un instant, tu te dis que ça serait malade de vivre ici, ajoute le médaillé d’argent des Jeux de Pékin au sujet de l’engouement pour le patinage de vitesse longue piste aux Pays-Bas. Tu dois vivre l’expérience du Thialf au moins une fois dans ta vie. Deux heures après que la dernière course fut terminée, il n’y avait personne qui avait bougé de son siège. »

Présents à Pékin, Wüst et Kramer comptent respectivement 13 et 9 médailles olympiques à leur riche palmarès en plus de nombreux titres de champion du monde. Dubreuil leur voue un grand respect. « J’ai de la difficulté à expliquer en mots tout le respect que j’ai pour eux. Quand tu deviens bon, tu apprécies encore plus ceux qui sont meilleurs que toi. Je ne serai jamais bon comme eux, mais c’est motivant de voir ça. Je ne les connais pas bien, mais je suis content de les avoir vus performer. »

Hamelin aussi

Dubreuil estime que Hamelin mérite un traitement similaire.

« Il le mérite tellement de terminer sa carrière de cette façon, a-t-il affirmé. Charles est l’un des meilleurs patineurs de l’histoire et il n’est pas loin de ces deux légendes. C’est le fun que les Pays-Bas honorent leurs athlètes de cette façon. »