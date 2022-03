Du théâtre pour ados s’empare des écrans

Les adolescents ont maintenant le privilège de goûter à du théâtre actuel, franc et nécessaire sans quitter leur écran des yeux. Il ne serait d’ailleurs pas surprenant qu’ils y restent rivés pendant les quelque 60 minutes que dure J’ai jamais, un solo que porte fièrement Éléonore Loiselle.

Dans cette pièce qui n’a toujours pas été présentée sur scène en raison de la pandémie, mais qui est offerte intégralement à l’adresse telequebec.tv, l’actrice livre avec intensité un texte chargé d’émotions pendant qu’elle tient la vedette d’un long plan-séquence.

Éléonore Loiselle se donne corps et âme, devenant Sam, une fille qui commet l’irréparable sous l’impulsion de la vengeance, après avoir accepté d’accompagner sa meilleure amie, Kate, dont la sœur a été agressée.

Parler d’amour et déstabiliser

Parmi les divers sujets abordés par l’auteure Rhiannon Collett, on retrouve l’homosexualité, l’identité de genre, l’amitié et, évidemment, la notion de justice.

« Ce qui est une force dans ce texte, c’est la solidarité de ces deux jeunes qui agissent, qui ne restent pas passifs devant ce qui est injuste, affirme l’interprète. Ce qui est le fun dans ce monologue, c’est qu’il parle vraiment de justice. Qu’est-ce qui est juste ? Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire ? C’est quoi enlever le cœur à une personne ? C’est tout autour de l’amour et ce qui fait la force de ce texte, c’est l’amour entre les personnages qui perdure malgré le drame. »

À l’ère de la multiplication des plateformes et des contenus, il ne fait aucun doute pour l’actrice que les jeunes ne doivent pas regarder uniquement des œuvres dites « confortables », mais des mots et des histoires qui peuvent les ébranler tout en les faisant réfléchir.

« Des fois, ce n’est pas facile, mais aujourd’hui, comme on est beaucoup sur les écrans et qu’on est moins à l’extérieur, on a moins de confrontations, alors c’est important. Il faut des choses qui peuvent brasser les jeunes, qui peuvent les amener à se questionner autrement. »