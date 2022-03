RHÉAUME, Céline Gaudreau



À l'hôpital général de Québec, le 9 mars 2022, à l'âge de 84 ans est décédée madame Céline Gaudreau, épouse de feu monsieur Raymond Rhéaume, fille de feu monsieur Adrien Gaudreau et de feu madame Anna-Marie Gagné. Elle demeurait à Château-Richer. La famille vous accueillera2022 à compter de 13h30L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial au printemps.La direction a été confiée à laElle laisse dans le deuil ses enfants: Danielle (Yves Perreault), Richard (Solange Dionne), Sylvain (Simon Robert) et Christian (Annie Côté); ses petits-enfants: Andréanne, Joanie, Gabrielle, Roxanne, Raphaël, Alexis et Philippe; ainsi que ses 6 arrière-petits-enfants. Elle laisse également son frère: Marcel (Charlotte Langlois); ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Gaudreau et Rhéaume, ainsi que plusieurs neveux, nièces et de nombreux parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040 avenue Belvédère, Québec, (QC), G1S 3G3, Tel : 418-527-4294 www.societealzheimerdequebec.com ou à un organisme de votre choix.