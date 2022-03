«Il n’est pas question d’arrêter»

Un album-compilation en mars, un livre de fables pour adultes, baptisé Humanisme en avril, la tournée québécoise de Notre-Dame de Paris cet été, une autre en 2023 pour souligner le 40e anniversaire de Tension attention : Daniel Lavoie a les 72 ans actifs et créatifs.

« On ne peut pas changer le monde, mais on peut changer notre vie. À 72 ans, tu peux changer ta vie, ça demande juste un peu d’effort », explique Daniel Lavoie tout sourire à l’écran depuis Bologne, en Italie. C’est que le chanteur de Je voudrais voir New York n’a pas fini de réaliser ses rêves. Le dernier étant d’apprendre l’italien (ce qu’il fait depuis un an) et de vivre dans la grosse botte (ce qu’il souhaite continuer à faire les prochaines années).

À 72 ans donc, celui qui a accumulé les succès et les représentations (avec ses propres projets et, depuis des années, avec la comédie musicale Notre-Dame de Paris) aurait pu décider de prendre le temps de souffler un peu.

« J’ai essayé cela, vers 68 ans je me suis dit : tiens, je suis rendu à l’âge où je pourrais arrêter, faire autre chose, confie l’artiste né au Manitoba. Au bout de six mois, je m’emmerdais profondément. Quand on m’a appelé pour faire Notre-Dame de Paris, j’ai plongé et je n’ai jamais regretté un seul instant. J’adore mon métier, je suis content de pouvoir encore le faire au niveau que je veux le faire. »

Album compilation et tournée 2023

C’est à la fin du mois de mars que sortira un premier album de compilation de ses grandes chansons. Des pièces tirées de ses jeunes années de chanteur et quelques chansons livrées en spectacle, comme J’ai quitté mon île, La danse du smatte, Dans le temps des animaux, Boule qui roule et Berceuse pour un lion.

« Un disque qui se veut pour les nostalgiques et ceux qui ont envie d’avoir un de mes disques », dit-il.

De sa tournée 40e anniversaire de Tension attention annoncée pour le printemps 2023 au Québec, le chanteur ne saurait trop en dire pour le moment. Il fera assurément quelques chansons de ce grand disque qui l’avait fait connaître en Europe et dans le monde entier.

« Mon dernier spectacle, je pensais que c’était la dernière fois, avoue celui qu’on n’a pas vu en solo sur une scène québécoise depuis six ans. J’avais un peu décidé, dans ma tête, que c’était ma dernière tournée. Heureusement que je ne l’avais pas annoncé [rires] ! Martin Leclerc m’a convaincu de recommencer. Ça m’excite et j’ai hâte d’aller rencontrer les gens, même si c’est un travail extrêmement exigeant de faire une scène personnelle et d’aller défendre ses affaires. »

Pour le moment, il se fait un devoir de marcher ses 10 000 pas chaque jour de la semaine pour garder la forme et se concentre sur la tournée québécoise de Notre-Dame de Paris de cet été.

« Frollo [son personnage d’archidiacre, prêtre et alchimiste dans la comédie musicale], c’est comme un cadeau qu’on m’a donné à la fin de ma carrière », confie celui qui faisait partie de la distribution originale et qui a joué ce rôle environ 1000 fois.

« Quand on a une certaine carrière, au bout d’un moment, cela devient un peu lancinant de recommencer chaque fois un nouveau spectacle, de reconquérir ton public, d’aller faire des promotions, poursuit-il. J’étais un peu las et c’est pour cela que j’avais un peu décidé d’arrêter de chanter mes chansons. Notre-Dame de Paris m’offrait et m’offre toujours le meilleur des deux mondes. »

Enfant de l’univers

Né dans une petite ville éloignée du Manitoba, Québécois depuis 50 ans et résidant pour le moment en Italie, Daniel Lavoie dit rêver d’un monde sans frontières.

« On est surtout enfant de la Terre et je me considère comme enfant de l’univers. »

Pour celui qui affirme écrire beaucoup lorsque les choses vont mal, la pandémie aura donc été créative. Le chanteur d’Ils s’aiment a concocté un album de chansons sur des poèmes d’Arthur Rimbaud avec son ami, Laurent Guardo.

Puis, en compagnie de son réalisateur de fils, Joseph, 33 ans, il a créé pour le plaisir un album folk en anglais le présentant seul à la guitare avec des cuivres. Un disque qu’il qualifie de complètement hors circuit et ne ressemblant à rien de ce qu’il fait depuis toujours.

Un retour aux sources musical le faisant voyager dans ses souvenirs d’enfance, alors qu’il habitait au cœur des larges plaines du Manitoba, et des moments père-fils amusants et créatifs qui, même si l’album ne voit jamais le jour auprès du grand public (ce qui serait fort dommage), resteront à jamais gravés.