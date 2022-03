Jeux de société: entre découverte et méditation

Athénéum : la bibliothèque merveilleuse

Photo courtoisie

2 à 5 joueurs

10 ans +

45 minutes

59,99 $

Vous voici dans une bibliothèque bien particulière où remplir les rayons n’est pas le seul objectif. En plaçant judicieusement vos livres, vous ferez beaucoup de points.

Le jeu se déroule en deux manches comportant cinq tours chacune. Tous les joueurs reçoivent six cartes sur lesquelles se trouvent trois cases. Au début de chaque tour, les joueurs sélectionnent une carte de leur main, ils la déposent face cachée, et remettent le paquet de cartes au joueur de droite ou de gauche, selon que le jeu en est à la première ou à la deuxième manche.

Les joueurs révèlent leurs cartes et profitent des avantages. Chacune d’elles comporte trois cases, une pour le joueur qui l’a sélectionnée et une pour chacun des joueurs de droite et gauche.

Photo courtoisie

C’est ainsi qu’on amasse des livres pour remplir les rayons, mais aussi des tuiles bonus, des baguettes magiques, des réorganisations de bibliothèque, ce qui peut être utile pour maximiser ses gestes.

Comment marquer des points ? Sur le plateau de pointage, on retrouve aussi quatre objectifs qui correspondent à des patrons de placement pour les livres. Quand on en réussit un, on place une baguette et on marque les points. Sachant cela, il faudra récolter des baguettes en cours de route puisqu’on a un stock limité. Qui plus est, une carte objectif est remplacée après chaque tour, il faut donc agir avec rapidité.

Le jeu est efficace et très rapide. Une très belle découverte qui aurait pu passer sous le radar si on ne nous l’avait pas recommandé. Merci à cette personne.

Museum Pictura

Photo courtoisie

2 à 4 joueurs

10 ans +

60 minutes

79,99 $

Il y a d’abord eu Museum dans lequel on devait assembler une collection d’objets provenant des cultures des quatre coins de la planète.

Dans ce nouvel opus, on se concentre sur les toiles de grands maîtres et encore une fois, c’est un succès sur le plan visuel puisque le jeu est superbement illustré.

Vous êtes donc conservateur de musée et vous avez pour objectif d’assembler la plus belle collection possible en optant pour un artiste ou un courant artistique.

Au fil de la partie, vous allez piocher une nouvelle carte au début de chaque tour et en jouer une sur le tableau principal. Vous pourrez aussi défausser des cartes pour ajouter des œuvres à votre musée.

La mécanique demeure relativement similaire, mais on a simplifié certains aspects du jeu pour le rendre plus facile d’approche et surtout plus rapide.

Vous pouvez notamment organiser une exposition temporaire, ce qui vous permet de faire plusieurs points rapidement si votre collection est bien optimisée.

De plus, vous avez toujours l’option d’aller chercher des œuvres dans la défausse de vos adversaires, tout comme ceux-ci pourront le faire à leur tour.

Il s’agit d’un jeu de collection bien ficelé avec une valeur certaine sur le plan de l’apprentissage. Les plus jeunes vont certainement prendre plaisir à regarder les cartes et à apprendre le nom des œuvres qui y sont présentées.

Une belle variation sur un

même thème.

Chakra

Photo courtoisie

2 à 4 joueurs

8 ans +

30 minutes

34,99 $

La zénitude et la plénitude ont la part belle dans ce jeu de placement et de déplacement.

Chaque joueur possède son tableau où il devra aligner ses chakras en y déplaçant des pierres d’énergie pour réunir les bonnes couleurs sur les chakras correspondants.

Le but du jeu est évidemment d’amasser le plus de points possible, mais tout ça se fait dans un univers apaisant et dénué de compétition même si ça demeure une course en fin de compte.

Sur un plateau commun, le plateau lotus, on retrouve trois courants (colonnes) où sont disposées trois pierres d’énergie. Parmi les actions disponibles à son tour, on peut prendre des pierres d’une seule colonne, sans en prendre deux de la même couleur.

On les place ensuite dans les bulles qui se trouvent au sommet de son plateau personnel, et c’est à partir de là qu’elles feront leur chemin vers leurs chakras respectifs.

Une autre action est de remplir. Pour ce faire, il y a une liste d’actions de déplacement possibles sur votre plateau et vous déposez un jeton Inspiration pour enclencher l’action, ce qui fera monter ou descendre des pierres selon votre sélection.

Photo courtoisie

Sinon, les jetons Inspirations peuvent être posés dans une encoche à côté d’un chakra, ce qui vous permettra d’y déplacer des pierres pour aller plus vite. Mais le jeton sera bloqué jusqu’à ce que le chakra soit aligné avec ses trois pierres.

La dernière action est la méditation où vous pouvez récupérer tous vos jetons Inspiration.

La partie se termine dès qu’un joueur a harmonisé cinq chakras. On fera alors des points sur la valeur de chaque chakra harmonisé de même que sur les chakras harmonisés consécutifs.

C’est donc un jeu axé sur la réflexion et la bonne gestion de ses déplacements qui est fort efficace.