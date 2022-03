Jeux vidéo: «Resident Evil», la franchise de 7 milliards $US

Avec un total de plus de 123 millions de copies des 28 «Resident Evil» vendus en date de décembre 2021, la saga de jeux vidéo fait indéniablement partie des incontournables de la culture populaire. Histoire...

En 1989, le jeu «Sweet Home» sort dans les magasins japonais. Créé par Tokuro Fujiwara, le titre est l’adaptation d’un film d’horreur populaire dans le pays. Le designer ayant eu accès au plateau de tournage, il s’est servi des décors de la maison pour peaufiner le scénario du jeu. Le titre n’est jamais commercialisé en Amérique du Nord en raison de l’imagerie sanguinolente. Mais «Sweet Home» est un succès, les fans ne cachent d’ailleurs pas qu’ils trouvent le jeu meilleur que le long métrage, et Tokuro Fujiwara prend des notes.

Car il a en tête de refaire le jeu en mieux. De concert avec Shinji Mikami, il planche donc sur ce qui deviendra «Resident Evil», sorti en 1996. Le joueur incarne un membre des forces spéciales chargées d’enquêter sur des morts mystérieuses à Racoon City, d’autant que les cadavres portent des marques de cannibalisme. Action et exploration sont au menu, le tout dans une ambiance bien glauque puisque les ennemis sont des zombies. Le succès est immédiat, le titre devient le meilleur vendeur pour PlayStation.

Mais ce n’est pas tout. «Resident Evil» jette les bases du jeu de survie et ramène les zombies sur le devant de la scène, Hollywood se lançant alors dans les productions dédiées aux morts-vivants.

Aujourd’hui, Capcom a annoncé que les deuxième, troisième et septième jeux seraient adaptés pour les consoles de nouvelles générations et pour PC plus tard cette année. Et non, apparemment, les zombies sont bien immortels.

Ce que vous ne saviez pas de «Resident Evil»

- Le nom «Resident Evil» a été trouvé lors d’un concours parmi les employés de Capcom, la compagnie ayant développé le jeu. En effet, le titre original japonais «Biohazard» n’était pas disponible en Amérique du Nord.

- Quelques personnages prévus n’ont finalement pas été inclus dans la version finale du premier «Resident Evil». Ainsi, Dewey était un grand Afro-Américain doté d’un grand sens de l’humour et avait été inspiré par Eddie Murphy. Un certain Gelzer, le géant à l’œil robotique, aurait également dû se trouver là. Mais ils ont tous deux été remplacés par Barry et Rebecca.

- Les concepteurs avaient envisagé un mode coopératif pour le premier opus, mais il n’a pas vu le jour.

- Les jeux de la franchise ne sont pas sortis en ordre chronologique.

- Parmi les inspirations du premier jeu, «La nuit des morts-vivants» de George Romero figure en tête de liste. Le cinéaste a d’ailleurs réalisé une publicité japonaise pour «Resident Evil 2». Il a aussi été embauché par Capcom pour écrire le scénario et réaliser le premier film tiré du jeu, mais a finalement été mis dehors par la compagnie. C’est Paul W.S. Anderson qui a alors pris sa place.

- On peut apercevoir, sur un babillard dans «Resident Evil 3: Nemesis», des photos tirées du film «Quatre mariages et un enterrement» ainsi que du long métrage «Retour vers le futur III».

- L’orchestre philharmonique du Japon a enregistré une représentation en concert des musiques des deuxième et troisième volets, intitulé «Biohazard Orchestra».

- La maison du premier jeu a été inspirée par l’hôtel de «Shining: l’enfant lumière» de Stanley Kubrick. On peut également apercevoir le mot «REDRUM» sur l’un des murs dans «Resident Evil 2».

- Dans l’édition «gamer» de 2008 du Livre Guinness des records, «Resident Evil» détient le record des pires dialogues.

- Les jeux «Devil May Cry» et «Onimusha» ont été conçus, au départ, comme des dérivés de la franchise.

- On trouve une référence à Jill qui aurait pu être transformée en sandwich dans le premier jeu. Or, dans la version mobile «Resident Evil: Uprising», la recette du sandwich Jill peut être découverte derrière un «post-it» dans les locaux du commissariat de police.

La perte de temps (utile) de la semaine

«Sweet Home» est le jeu, disponible uniquement au Japon, qui a donné naissance à «Resident Evil». Sorti en 1989 pour un certain nombre de consoles, ce titre était l’adaptation du film d’horreur du même nom. Grâce à la mémoire éléphantesque d’internet, le voici désormais offert en version pour NES. Il faut avouer que la musique est atroce et que les graphiques ne sont vraiment plus à la hauteur, mais le plaisir très nostalgique demeure au rendez-vous.

