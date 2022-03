La pandémie nous a dénaturés

Les masques sont tombés, nous sommes libérés du confinement, mais la vie d’avant dont on ignorait à quel point elle nous accommodait ne reviendra pas.

L’Autre, dont nos intimes, qui a été transformé en menace de mort éventuelle lorsque les variants nous tombaient dessus, nous devons apprendre à l’apprivoiser, ou plutôt à nous apprivoiser avec lui.

Il y a des gens qui appréhendent de quitter leur masque. Comme si ce bout de tissu s’était irrémédiablement transformé en une nouvelle couche de peau. L’enlever provoquerait une brûlure intense.

Depuis le 11 mars 2020, nous avons cessé de nous embrasser, de nous toucher, de nous chuchoter des mots à l’oreille. Rire derrière le masque annulait l’émotion qui incite le rire. Nous figions comme des robots à deux mètres de distance d’un interlocuteur---.

Physiquement et émotionnellement, ce garde-à-vous nous a tous épuisés. Nous sommes nombreux à nous être encabanés même l’été à cause du couvre-feu.

Virtualité

J’ai des amis vivant seuls qui sont demeurés terrés la plupart du temps. Et les rencontres virtuelles, les apéros et les repas pris devant un écran n’ont duré qu’un temps jusqu’à ce que la lassitude et la déprime causées par cette virtualité nous amènent à nous débrancher de l’ordinateur.

À trois ans et demi – c’était il y a un an –, ma Rose m’est apparue sur l’écran. Elle avait un bol de chips à la main et elle en croquait quelques-unes. « Grand-maman, je peux pas t’en offrir », a-t-elle dit en posant le bol sur la table et en réprimant un sanglot. Elle avait compris ce que signifiait la virtualité commandée par la pandémie.

Par ailleurs, nombre de gens, des étudiants en particulier, se sont adaptés au télétravail au point de ne plus souhaiter retrouver le bureau ou la salle de cours.

Quelle désolation ! Ne faut-il pas y voir une régression sociale ? Car l’on ne peut nier qu’il est impératif de nous déprogrammer de cette mise à distance obligatoire des personnes.

Les petits enfants n’ont vu que des adultes masqués hormis leurs parents. Les plus grands en âge de socialisation ont souffert de l’éloignement de leurs précieux amis.

Quant aux adolescents, leur délinquance sociale face aux mesures sanitaires était inévitable, voire nécessaire à leur équilibre mental. Mais ils sortent traumatisés de ces années charnières.

Conditionnement

Le confinement a fini par nous conditionner à vivre physiquement éloignés de nos amis, de nos parents et de nos grands-parents.

Les liens familiaux étant souvent problématiques, sujets à conflits dans les fratries, la vie en pandémie a détricoté souvent des attachements qu’on croyait malgré tout durables.

L’amitié à distance et dans la peur de la contagion a été mise à rude épreuve. En fait, nombre de gens, épuisés par les longs mois de confinement, ont vécu l’obligation amicale comme une corvée.

Ces années où la mortalité des victimes due à la COVID-19 s’affichait en manchette quotidienne ont eu un effet déstabilisateur. On peut même parler d’une routine morbide, d’une lassitude débilitante et d’une angoisse permanente.

Il n’en est toutefois pas de même pour des battants pour qui la vie est un combat et qui le mènent à la force du poignet grâce à leur parole et à leur créativité. Ceux-là sont souvent des modèles, car ils incarnent l’espoir.