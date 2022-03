La sagesse d’Eve Landry

Il fut une époque où Eve Landry avait un caractère plus combatif, comme celui du personnage qu’elle incarne dans la pièce Un ennemi du peuple, le classique d’Henrik Ibsen, qui sera présenté au TNM en mars et au Trident de Québec en avril.

Mais avec le temps, celle qui n’hésitait pas à s’engueuler avec les automobilistes lorsqu’elle enfourchait son vélo est devenue plus zen.

« Cela ne donne rien, dit-elle en parlant de ses accrochages verbaux sur le partage de la route. Cela ne m’apporte que de l’énergie négative. »

L’actrice est néanmoins heureuse de se retrouver dans la peau de Katrine Stockmann, cette médecin qui monte aux barricades après avoir découvert qu’une tannerie industrielle pollue les eaux de la station thermale qui fait la renommée de cette petite ville.

« C’est une femme qui se bat pour ses valeurs, dit la comédienne. Katrine se garroche tête première pour lutter contre le maire et les autres qui veulent faire taire cette nouvelle. Malgré les menaces, elle ne lâche pas le morceau. Mais elle a un ego démesuré. Elle vient à déraper. J’ose croire avoir un peu plus de sagesse qu’elle. »

Féminisation

Dans la proposition originale du Norvégien Ibsen, ce rôle est tenu par un homme. Eve Landry estime que cela avait du sens de le confier à une femme dans cette adaptation du texte par l’autrice-traductrice Sarah Berthiaume et la metteuse en scène Édith Patenaude.

« Féminiser le personnage principal aide le public à se reconnaître, note-t-elle. Le texte a été rafraîchi. C’est beaucoup plus moderne et épuré. » « C’est adapté à nous, ajoute-t-elle. Le danger, c’est que Katrine passe pour une hystérique ou une folle, ce qui n’est pas. Par conséquent, mon jeu doit être précis. »

Avec des thèmes comme la puissance de l’économie face à l’environnement, la santé publique et le rôle des médias dans la société, cette proposition est toujours très d’actualité, près de 140 après sa création, selon elle.

Premier grand rôle au TNM

Il s’agit seulement de la deuxième fois qu’Eve Landry joue au TNM, et la première dans un rôle aussi important.

Pour le moment, elle doit réapprivoiser la scène, car elle n’y avait pas mis les pieds depuis longtemps en raison de la pandémie.

Puisqu’elle n’a pas vraiment le temps de s’entraîner en raison de ses tournages pour District 31, elle a décidé de marcher le plus souvent possible pour ses déplacements afin de soutenir ce rôle. « Je suis dans tous les actes, dit-elle. Mon personnage bouge beaucoup et est verbomoteur. C’est essoufflant. »

En plus de pratiquer la méditation pour mieux gérer le stress, elle fait un peu comme certains joueurs de hockey avant les parties. « J’aime arriver tôt au théâtre et suivre une routine bien superstitieuse. Je suis de même, je l’avoue. Cela m’aide à rentrer dans mon personnage, pour glisser de mon énergie de ville à l’énergie de scène. Passer d’Eve à Katrine. »

►La pièce Un ennemi du peuple est présentée du 15 mars au 9 avril au TNM et au Théâtre du Trident du 19 avril au 14 mai à Québec.