La situation humanitaire en Ukraine «catastrophique» dans certaines villes, selon Moscou qui accuse les nationalistes

Le ministère russe de la Défense a estimé samedi que la situation humanitaire se dégradait en Ukraine, qui fait face à une offensive des forces de Moscou, et qu’elle était «catastrophique» dans certaines villes.

«La situation en Ukraine, malheureusement, continue de se dégrader rapidement et, dans certaines villes, elle a atteint des proportions catastrophiques», a déclaré le général Mikhaïl Mizintsev, cité par les agences de presse russes.

Il a accusé les «nationalistes» ukrainiens de miner les zones résidentielles et de détruire des infrastructures clés telles que les routes et les ponts, privant les civils de voies d’évacuation et les laissant sans électricité, sans eau, nourriture et médicaments.

La situation est particulièrement grave à Marioupol, port clé du sud de l’Ukraine, où «des centaines de milliers de personnes dont des étrangers» sont pris au piège, a poursuivi M. Mizintsev, blâmant les «nationalistes» ukrainiens pour cette situation.

