Le Drakkar l’emporte à l’arraché contre l'Armada

Le Drakkar de Baie-Comeau a remporté la manche initiale face à l’Armada de Blainville-Boisbriand, samedi après-midi, quand il s’est faufilé avec une victoire serrée de 5-4 sur la glace du centre Henry-Leonard.

Impliquées dans le premier duel d’un programme double, les deux équipes se sont livré une bataille acharnée, qui a finalement tourné à la faveur des Nord-Côtiers.

Inspirés en attaque par le doublé du vétéran Xavier Fortin (il a ajouté une passe à sa fiche), les locaux ont, du même coup, signé un troisième gain à leurs quatre dernières sorties pour se hisser au 16e et dernier rang accessible pour les séries éliminatoires.

Le Drakkar n’a pas mis de temps à ouvrir la marque quand le défenseur Marc-Antoine Mercier a touché la cible à la deuxième minute de jeu. Les visiteurs ont vite répliqué, 28 secondes plus tard, avant de se forger une avance de 3-1 au début du deuxième tiers.

Malgré le recul, les membres de l’équipage ont trouvé une façon de revenir avec une poussée de trois buts sans riposte, dont le premier en carrière dans la LHJMQ de la recrue Andrew Doucet.

Fin de match

Les patineurs de l’Armada ont relancé le débat à quatre partout grâce au deuxième filet de la rencontre de Mikaël Denis, mais Xavier Fortin (première étoile du match) a ensuite joué les héros avec le but gagnant inscrit au milieu de la troisième période.

Les chandails noirs ont tout essayé dans le dernier droit de la rencontre et ont même bénéficié d’un jeu de puissance, mais sans succès. Inspirés par des arrêts clé du gardien Olivier Adam, les Baie-Comois ont tenu le coup.

« Cela a été un match serré qui a sûrement plus aux amateurs. C’est sûr qu’il y a eu des hauts et des bas, mais les joueurs sont revenus en force quand ils tiraient de l’arrière 3-1 et ce fut un fait saillant de la partie », a reconnu le pilote Jean-François Grégoire.

Même si les prises de décisions n’ont pas toujours été à point dans son camp, l’entraîneur-chef a apprécié l’effort global de sa troupe. « Il y a des joueurs qui avaient moins d’énergie que d’autres, mais nous avons récolté les deux points et on va prendre la victoire », a ajouté le dirigeant qui a eu de bons mots à l’endroit du défenseur Marc-Antoine Mercier.

En bref

Le capitaine Jacob Gaucher, avec son 28e but de la campagne, a complété la marque pour les vainqueurs...Alexis Brisson et Kieran Craig ont été les autres marqueurs dans le clan perdant...Les deux formations se retrouvent, dimanche après-midi, pour le match numéro 2 de cette courte série.

