Le nombre de réfugiés ukrainiens à accueillir est incertain

Alors que la crise humanitaire s'aggrave en Ukraine, les organismes d’accueil des réfugiés au Canada réclament davantage de détails pour bien préparer leur arrivée.

Le gouvernement canadien a lancé deux programmes spéciaux pour aider les ressortissants ukrainiens à venir au Canada de manière temporaire ou permanente, mais il reste plusieurs détails logistiques à régler.

Chris Friesen, président de l'Alliance canadienne du secteur de l'établissement des immigrants, a déclaré que le fait de ne pas avoir d'objectif défini en ce qui concerne le nombre d'arrivées ou le calendrier «rend presque impossible une planification adéquate».

«Il est très difficile de lancer un appel à l'action avec des objectifs clairs qui correspondent et atteignent les niveaux prévus», a-t-il déclaré à Global News.

«Pour que nous soyons prêts à recevoir des Ukrainiens dans nos communautés à travers le Canada, nous devons nous assurer que nous avons la capacité de répondre efficacement», a ajouté Friesen.

Le programme nommé «Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine», annoncé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), permet aux Ukrainiens de rester au pays durant au moins deux ans. Cependant, aucune limite du nombre de personnes pouvant postuler n’a été fixée, rapporte le Global News.

Le Canada met également sur pied un programme spécial de parrainage de réunification familiale pour la résidence permanente, dont les détails seront annoncés dans les prochaines semaines, a précisé Rémi Larivière, un porte-parole d'IRCC.

Les agences d'établissement au Canada attendent d'obtenir de la clarté du gouvernement sur le processus postarrivée pour les Ukrainiens entrants et sur le rôle qu'ils seront appelés à jouer.

Ihor Michalchyshyn, directeur exécutif du Congrès ukrainien canadien, a fait écho à cette préoccupation. «Nous ne connaissons pas l'ampleur de ce qui s'en vient», a-t-il déclaré.

De plus, le gouvernement fédéral délivre des permis de travail ouverts aux visiteurs, travailleurs et étudiants ukrainiens actuellement au Canada; il accorde la priorité au renouvellement des permis de travail et d'études des Ukrainiens au pays.

Plus de 2,5 millions de personnes, principalement des femmes et des enfants, ont déjà fui l'Ukraine depuis le début du conflit, le 24 février dernier. Les pays d'Europe de l'Est, voisins de l’Ukraine, leur ouvrent leurs portes pour les accueillir.