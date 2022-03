Le rêve de Marcel

Photo courtoisie

Il faut parfois du temps pour réaliser son rêve, mais il ne faut jamais abandonner. Parlez-en à Marcel Pelchat du Salon de coiffure Marcel Pelchat de Laurier Québec. Après 43 ans d’attente et de longues négociations avec cinq propriétaires différents au cours de toutes ces années, une enseigne avec le nom de Marcel Pelchat apparaît maintenant sur l’une des façades extérieures du centre commercial Laurier Québec qui peut être vue du côté du boulevard Hochelaga. Inutile de préciser qu’il s’agit là d’une grande fierté pour le principal intéressé, mais aussi pour tout le personnel du salon.

Fou du gin ?

Un nouveau joueur (un autre) innovant fait son entrée dans l’industrie des spiritueux québécois : le Fou Gin (photo). Le produit fabriqué au Québec est maintenant disponible dans les SAQ après près de deux ans de travail et de réflexions par Sébastien Cliche-Roy (photo), jeune entrepreneur de la ville de Québec, qui a étudié au Collège St-Lawrence et à l’Université Laval et fondateur de Fou Gin. Faisant de l’écoresponsabilité son cheval de bataille, Fou Gin mise aussi sur son produit de qualité à la recette singulière et sur l’engagement de soutenir les artistes émergents d’ici, pour faire une différence et créer un précédent dans l’industrie. Ne faisant aucun compromis sur la qualité de ses ingrédients, ce sont 13 herbes et aromates (supportés par la fraîcheur du concombre) qui ont audacieusement été sélectionnés localement pour former la recette méticuleuse et unique de Fou Gin qui se démarque aussi par un emballage écoresponsable et avant-gardiste, une bouteille composée de verre 100 % recyclé, d’un bouchon qui provient d’un grossiste québécois et des étiquettes conçues au Québec.

N’oubliez pas de changer l’heure

Un simple rappel. La nuit prochaine, à 2 h, nous avancerons donc l’heure d’une heure pour un retour à l’heure avancée (heure d’été). Vous perdrez ainsi une heure de sommeil. À l’automne, le changement d’heure aura lieu dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022, soit plus exactement le dimanche 6 novembre à 2 h du matin. Nous reculerons alors d’une heure et nous reviendrons à l’heure normale de l’Est (heure de l’hiver). Nous gagnerons alors une heure cette journée-là.

En souvenir

Le 12 mars 2002. Députée de la circonscription de Maisonneuve depuis 1981, Louise Harel (photo) devient la première femme à présider l’Assemblée nationale à Québec en 210 ans d’histoire. Cette première arrive aussi après 40 ans de présence féminine à l’Assemblée nationale. Elle occupa le poste du 12 mars 2002 au 4 juin 2003.

Anniversaires

Dominique Ducharme (photo) ex-entraineur chef des Canadiens de Montréal, 49 ans...Annie Asselin, directrice générale de la Fondation Reno jouets, 55 ans...Sylvain Parent-Bédard, président fondateur et chef de la direction de ComediHa, 53 ans...Mylène St-Sauveur, actrice et comédienne québécoise, 32 ans...Stromae, auteur-compositeur-interprète et producteur belge, 37 ans...Annie Dufresne, comédienne, actrice et chanteuse, 48 ans...Sylvain Bouchard, animateur de l’émission « Bouchard en parle » au FM 93, 50 ans...Joseph Facal, collaborateur au Journal de Québec, 61 ans...Pierre Roy, défenseur de l’AMH avec les Nordiques de 1972 à 1977, 70 ans...James Taylor, chanteur, guitariste et compositeur américain, 74 ans.

Disparus

Le 12 mars 2002 : Jean-Paul Riopelle (photo), 78 ans, peintre et sculpteur québécois... 2018 : François Rouette, 67 ans, avocat associé chez chez Cain Lamarre et président des Diamants de Québec, de la Ligue de baseball junior élite... 2015 : Irenée Thibault, 89 ans, fondateur de l’entreprise I. Thibault Inc., de St-Damien... 2013 : Clive Burr, 56 ans, musicien anglais (Iron Maiden, Trust)... 2011 : Jean Neveu, 70 ans, président du du Groupe TVA et membre de celui de Quebecor Media... 2009 : Luc Simard, 87 ans, fondateur des stations de radio CJFP et CIBM, de télévision CKRT-TV de Rivière-du-Loup et du Club Voyage FP... 2001 : Robert Ludlum, 73 ans, écrivain américain... 1999 : Yehudi Menuhin, 82 ans, un des grands violonistes du 20e siècle.