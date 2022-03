Les Jays ajoutent un lanceur japonais

Les Blue Jays de Toronto ont emboîté le pas dans la grande danse des joueurs autonomes, samedi, en embauchant le lanceur gaucher Yusei Kikuchi.

• À lire aussi: St-Louis n’est pas un coach!

• À lire aussi: Baseball majeur: pas de non vaccinés au Canada

Avec la fin du lock-out dans le baseball majeur, les équipes sont nombreuses à ajouter quelques éléments n’ayant pas encore d’entente en vue de la nouvelle saison.

Kikuchi, 30 ans, est un artilleur japonais qui a évolué avec les Mariners de Seattle au cours des trois dernières campagnes. Avant de s’amener en Amérique du Nord, il dominait dans son pays natal avec les Lions de Seibu.

Selon MLB.com, les Jays et Kikuchi auraient conclu un contrat de trois ans d’une valeur totale de 36 millions $. La formation torontoise se retrouve ainsi avec une intéressante rotation partante qui comptait déjà sur Jose Berrios, Hyun-jin Ryu et Kevin Gausman. Les jeunes Alek Manoah et Nate Pearson sont également à considérer.

L’an dernier, avec les Mariners, Kikuchi avait connu un excellent début de saison, étant d’ailleurs sélectionné pour le match des étoiles. Il avait toutefois connu quelques difficultés en deuxième moitié pour conclure la campagne avec un dossier de 7-9 et une moyenne de points mérités de 4,41.