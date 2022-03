Océanic: le défi de garder les pieds sur terre

Le défi qui guette le personnel d’entraîneurs de l’Océanic de Rimouski en prévision de la rencontre de dimanche contre les Cataractes de Shawinigan est de s’assurer que la jeune formation garde les pieds sur terre au lendemain d’une victoire éclatante de 9-2 face aux puissants Remparts de Québec.

Même une formation plus aguerrie comme celle des Remparts est tombée dans ce piège après avoir écrasé l’Armada 11-0.

«C’est sûr que la bonne humeur règne ce matin, mais les gars savent que les Cataractes s’amènent avec une équipe presque complète. Tous les blessés sont revenus à l’exception de Bourgault. Il va falloir avoir à l’œil les Bourque, Nadeau et Dubé, comme nous l’avons fait hier de belle façon contre deux des meilleurs pointeurs du circuit en Bolduc et Rochette», a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Revenant sur le match de vendredi, le pilote rimouskois accorde beaucoup de crédit à ses joueurs. «Le défi était grand et les gars étaient prêts. Nous avons donné seulement six chances de marquer aux Remparts, l’une des attaques les plus puissantes du circuit. Harmla a connu un bon départ. Il était square devant son filet et ça a donné confiance aux gars».

Pas surpris par Mathis Gauthier

Serge Beausoleil n’est pas surpris par l’émergence offensive de son défenseur Mathis Gauthier, lequel a servi des passes de grande qualité ayant mené à des buts de l’Océanic, et qui termine le match de vendredi avec un but et trois passes. «Nous savions qu’il avait un bon sens offensif en lui. Il voit bien le jeu. Il gagne en confiance. Il est passé de septième ou huitième défenseur l’an passé à la première paire de défenseurs cette année. Ce n’est pas pour rien que je l’envoie en fusillade», a-t-il mentionné.

Dumoulin débloque

Après un passage à vide, qui lui a notamment valu d’être rayé de l’alignement pour un match, l’attaquant de 19 ans William Dumoulin a débloqué avec trois buts face aux Remparts, lui qui était bloqué à neuf buts depuis longtemps. «Il avait beaucoup de chances, mais il fallait qu’il la mette dedans. Il a été vif sur les retours contre les Remparts et il a bataillé dans l’enclave en avantage numérique. C’est ça qu’on veut le voir faire. Il serrait un peu trop le bâton dernièrement», a expliqué Serge Beausoleil.

En bref

Serge Beausoleil n’avait pas encore choisi son gardien partant samedi midi. «Hamrla a bien fait vendredi et Robert mérite aussi de jouer. Serge Beausoleil prévoit insérer son défenseur de 16 ans, Luke Coughlin, dans la formation dimanche, lui qui a été laissé de côté pour les deux derniers matchs.