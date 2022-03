Première journée d’une vie presque normale

Plusieurs avaient encerclé la date du 12 mars à leur calendrier, la journée de samedi et le deuxième anniversaire de la pandémie, où toutes les mesures, sauf le port du masque, sont maintenant levées.

Présent depuis le 1er septembre, le passeport vaccinal sera mis au rencart, à l’exception des voyages internationaux. «Le contexte de la pandémie ayant évolué de manière favorable, on doit commencer à se préparer à apprendre à vivre avec le virus. Pour l’instant, nous avons une marge de manœuvre qui nous permet d’envisager un retour à une vie plus normale», avait affirmé le ministre Christian Dubé lors de l’annonce de la nouvelle.

Les Québécois n’auront plus, à partir de samedi, à passer une période d’isolement de cinq jours en cas de contact avec une personne atteinte de la COVID-19. Ils pourront aller travailler et vaquer à leurs occupations en portant un masque en permanence. La Santé publique recommande toutefois qu’ils évitent, pendant dix jours, de rendre visite à des gens vulnérables et de fréquenter des lieux où ils doivent enlever leur masque, comme les restaurants et les bars.

Aussi, dès samedi, fini les limites de capacités d’accueil dans les commerces. Il n’y aura plus aucune limite de capacité par table dans les restaurants, les bars, les tavernes et les casinos. Les heures d’ouverture ne seront plus limitées, et les activités de danse et de karaoké. Fini également les limites non plus pour les activités sociales pour les personnes vaccinées dans des salles louées. Les registres des visiteurs dans les résidences privées pour aînés seront aussi retirés.

Le masque, quant à lui restera jusqu’à au moins la fin mars. «La situation actuelle nous permet d’être optimistes», avait dit le Dr Boileau. «De meilleurs jours s’en viennent pour nous tous au Québec.»