Prendre sa vie en main

Je suis une femme dans la soixantaine, veuve depuis trois ans. Je voudrais vous raconter à quel point ce veuvage fut salutaire. Non pas que je n’aimais pas le père de mes trois enfants. Ce fut un choc de me retrouver seule dans ma grande maison après son accident cardiaque subit. Une nuit son cœur a lâché, et je l’ai retrouvé mort à côté de moi le matin.

Mes trois garçons, leurs conjointes et leurs enfants m’ont bien entourée à la suite de son départ. Et comme je l’avais fait avec mon mari tout le temps de notre vie commune, je les laissais déterminer comment ma vie allait se dérouler. Je me contentais de faire ce qu’ils me disaient, de le faire en pleurant mon mari et en m’ennuyant le reste du temps.

Un matin que je lisais mon Journal, environ un an et demi plus tard, je suis tombée sur votre pensée du jour qui citait Socrate « Connais-toi toi-même ! » Pourquoi ai-je voulu comprendre le sens profond de cette obligation que Socrate me faisait, je ne saurais vous le dire. Mais j’ai ouvert mon ordinateur pour y lire que pour Socrate « ... se connaître soi-même c’est donner le meilleur de soi-même ».

C’est là que j’ai réalisé que depuis la mort de mon mari, je survivais, je ne vivais pas. J’étais donc loin de donner le meilleur de moi-même. Je laissais mes proches s’occuper de tout et je me laissais mener par eux. Mon moteur, en fait, c’était les autres qui le dirigeaient, parce que je les laissais faire. Un peu comme j’avais laissé mon mari mener l’essentiel de notre vie, pour ne pas dire toute ma vie.

Les six mois qui ont suivi ne furent pas de tout repos. Entre l’envie de laisser aller les choses comme avant et celle de me prendre en main, mon cœur balançait. Je vous avais alors écrit pour vous demander quoi faire. Vous m’aviez dit qu’une thérapie pour m’approprier ma propre vie me serait des plus utiles.

Malgré les réticences de mes enfants, qui ne prenaient pas ma détermination au sérieux tellement ils m’avaient toujours perçue comme « dépendante de leur père », j’ai foncé. Un an plus tard, croyez-le ou non, je mène toute ma vie, y compris mes finances.

J’ai vendu ma maison, moi qui me plaignais toujours d’habiter un quartier (choisi par mon mari bien sûr) où rien ne pouvait se faire autrement qu’en voiture. Contre l’avis de mes enfants, je me suis acheté quelque chose dans un endroit où je peux faire mes courses à pied et voir du monde.

En prime je me suis fait des amies dans mon nouveau quartier, moi qui me sentais jadis incapable de nouer des relations, ailleurs qu’au sein de ma famille. Mes enfants ne me reconnaissent pas, en même temps qu’ils se demandent jusqu’où leur mère va se rendre sur son chemin vers la liberté. Je sais que l’un d’eux craint que je me fasse un nouveau conjoint, puisqu’un de mes

petits-fils me l’a dit.

Je me suis empressée de démentir l’affaire, car loin de moi l’idée de remplacer le père de mes enfants, et personne ne viendra leur voler leur héritage. Mais en attendant, et même si l’un des trois m’incite à ménager mon pactole, je considère avoir le droit de continuer à en profiter un peu.

Enfin libre

Et j’espère que vous allez vous maintenir dans cet état esprit malgré les pressions de votre fils. Vous avez gagné votre liberté de chaude lutte, et avec un courage qui vous honore. Ne laissez plus jamais personne vous ramener au rang de demi-portion. Et en passant, vous ne devriez même pas fermer la porte à l’éventualité de rencontrer un compagnon de route. Ce n’est pas parce que vous aimez la compagnie de quelqu’un que vous vous laisserez plumer pour autant.