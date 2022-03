Psycho: la langueur, comme perdre le sel de la vie

Ce n’est pas une dépression ni de l’épuisement professionnel, mais une sorte de léthargie inexplicable qui s’est emparée de Stéphanie, une jeune trentenaire de Laval. Son mal-être se traduisait par une fatigue généralisée et une impression de stagnation autant dans son travail que dans sa vie professionnelle. On appelle ça, la langueur.

Les premiers symptômes sont apparus au cours de l’automne dernier. «J’ai été super active durant la pandémie, a expliqué Stéphanie, qui travaille dans l’immobilier. Je n’ai pas arrêté de travailler, je m’entrainais à la maison en zoom avec mon groupe de crossfit, puisque les gyms étaient fermés. Je regardais des spectacles en ligne, je faisais des apéros en ligne avec des amis. J’avais l’impression d’avoir traversé la pandémie en restant saine de corps et d’esprit.»

La rentrée a toutefois été difficile, alors que s’amorçait le retour à une vie plus normale. «Dès le mois de septembre, j’ai commencé à être plus fatiguée. J’avais repris les entrainements en présentiel, mais c’est comme si je n’avais pas eu de vacances depuis deux ans. J’avais de la fatigue accumulée. Et quand, à la fin de l’année, le gouvernement a annoncé le retour du confinement, je n’avais plus le goût de rien. J’ai arrêté de m’entrainer, et j’ai eu une période d’isolement, toute seule chez moi.»

La langueur

Le psychologue Adam Grant a qualifié cet état de langueur, c’est-à-dire un sentiment de stagnation et de vide, comme si on regardait sa vie à travers une vitre givrée.

Samuel, professeur d'une quarantaine d'années, était exactement dans cet état au retour des Fêtes. «C’est difficile à décrire. Je n’étais pas malheureux ou désespéré, et j’avais encore de l’énergie pour plein de choses, mais c’est comme si j’avais perdu le goût et l’odorat, sans avoir la COVID-19. Ma vie était fade, sans relief. J’avais l’impression d’avoir mis tellement d’efforts à me protéger durant la pandémie, que mon cerveau a compensé en produisant moins d’endorphines, comme s’il essayait de refaire son stock de bonheur.»

Retrouver l’envie

Après s’être laissée glisser durant la période des Fêtes, Stéphanie a pu compter sur l’idée originale de sa meilleure amie pour retrouver son entrain.

«Lorsque tous les restaurants et les commerces ont refermé, durant les Fêtes, j’ai connu un vrai découragement, a-t-elle partagé. Je devais partir dans le sud avec ma meilleure amie à la mi-janvier, mais notre voyage a été annulé. Heureusement, elle a eu l’idée de venir s’installer chez moi pour passer une semaine de vacances ensemble. On a décidé de faire comme si on était au Mexique. On a fait des activités extérieures, on a bu des "drinks" et on a dansé sur de la musique latino tous les soirs. Ça m’a vraiment fait du bien.»

Selon le psychologue, la langueur peut être dangereuse lorsqu’on n’y prête pas attention. «Durant cette période, le patient devient indifférent à son indifférence, écrivait-il récemment dans un article du "New York Times". Lorsque vous ne pouvez pas voir votre propre souffrance, vous ne cherchez pas d'aide et vous ne faites pas grand-chose pour vous aider.»

Samuel a profité d’un week-end dans un chalet avec des amis pour parler de son abattement. «J’ai commencé par dire que je me sentais fatigué, mais plus je parlais à mes amis et plus j’avais l’impression de porter le poids de la pandémie. Finalement, c’était comme un week-end de thérapie, sans qu’on le sache ou qu’on le veuille. En discutant autour d’un feu, je me suis aperçu que les actualités des deux dernières années m’ont beaucoup plus touché que je pensais. Deux personnes de mon entourage sont aussi décédées de la COVID-19, et ne pas partager des moments intimes avec ma famille à ce moment-là m’a beaucoup plus affecté que je pensais.»

En parler pour se sauver

Comme pour tout problème de santé mentale, nommer ses sentiments est déjà le début du chemin vers la guérison. Si vous avez l’impression d’être dans cet état de langueur, commencez par en parler avec vos proches, un membre de votre famille ou des amis. Libérer la parole fait souvent du bien.

Le psychologue Adam Grant propose aussi de se trouver des petits défis de bonheur au quotidien, des petites choses réalisables. Il recommande également de mettre ses limites. Ce n’est pas parce que vous en faites plus que vous faites mieux. Il faut donc s’aménager du temps pour soi.

S’occuper de ses plantes, faire une marche ou colorier pendant 20 minutes sont autant d'activités qui peuvent vous sortir de l’ennui. Et si vous avez l’impression que rien ne fonctionne, que vous êtes aspiré dans cette spirale, consultez un professionnel.