Trois dirigeants de Bellus Santé passent à la caisse

Chaque semaine, nous faisons un survol des transactions d’initiés, des investissements dans les entreprises d’ici et de l’actualité des sociétés cotées en Bourse.

Ils empochent 1,5 million $

Photo courtoisie

Le chef de la direction scientifique de Bellus Santé, Denis Garceau, a réalisé un profit de plus de 675 000 $ en exerçant des options d’achat d’actions de l’entreprise lavalloise, la semaine dernière. Le premier vice-président au développement des affaires, Tony Matzouranis, a quant à lui touché plus de 510 000 $ de la même façon alors qu’une autre dirigeante de l’entreprise, Nathalie Naud, a encaissé un gain de près de 310 000 $. Le titre de Bellus s’est apprécié de plus de 50 % au cours des 52 dernières semaines, mais il n’a toujours pas retrouvé son niveau d’avant la pandémie. Bellus a récemment obtenu des résultats cliniques positifs pour son médicament contre la toux chronique.

Couche-Tard investit dans de jeunes pousses

Photo d'archives

Alimentation Couche-Tard a annoncé la semaine dernière avoir investi près de 55 millions $ US (environ 70 millions $ CAD) par le biais de son nouveau fonds, Circle K Ventures. Lancé discrètement en 2020 et doté d’un capital initial de 100 millions $ US (environ 127,6 millions $ CAD), celui-ci prend des participations dans des entreprises en démarrage « qui développent des solutions avant-gardistes » pour le secteur des dépanneurs et des stations-service. Couche-Tard a notamment investi dans de jeunes pousses offrant la livraison rapide de produits d’épicerie, fournissant des analyses de données basées sur l’intelligence artificielle et permettant d’acheter des billets de loterie en ligne.

Une américaine prend une bouchée de Synex

Photo tirée de Facebook

BBH Capital Partners, de New York, a déboursé plus de 100 millions $ pour acquérir une participation minoritaire dans l’entreprise Synex Performance d’affaires, établie à Québec. Cette dernière veut consolider le secteur canadien du courtage en assurances en faisant l’acquisition de cabinets indépendants. Synex ambitionne de faire passer son volume annuel de primes de 415 millions $ à 1 milliard $ d’ici l’an prochain.

Il vend du Canadien National

Photo courtoisie

Le vice-président aux services corporatifs et chef des affaires juridiques du Canadien National, Sean Finn, a vendu pour plus de 600 000 $ d’actions du géant ferroviaire montréalais, la semaine dernière. Le titre du CN a gagné près de 5 % depuis le début de 2022.

Une PME prometteuse de Terrebonne vendue

La firme d’investissement privé montréalaise Phoenix Partners a mis la main sur la PME Nita Équipement d’étiquetage de Terrebonne pour une somme non divulguée. Fondée en 1990, Nita se targue d’avoir mis au point les systèmes d’étiquetage « les plus avancés de la planète ». Les anciens actionnaires de contrôle de Nita, Normand Lord, Luc Harvey et Ken Hubscher, conserveront une participation minoritaire dans l’entreprise.

Joli profit pour un dirigeant de GDI

Photo tirée de Facebook

Un dirigeant de GDI Services aux immeubles, Michael Masse, a réalisé un gain de plus de 1 million $ en exerçant des options, la semaine dernière. Résident de l’Ontario, M. Masse occupe depuis avril 2018 le poste de chef de l’exploitation pour le secteur « propreté et services associés » de l’entreprise au Canada. Le titre de l’entreprise montréalaise a repris du poil de la bête après avoir connu un passage à vide, l’automne dernier.