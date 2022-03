Un jeu (trop?) exigeant

Dense, complexe, exigeant et bavard, Triangle Strategy ravira les inconditionnels du genre... mais risque de perdre les novices en cours de route.

Lancé sur Nintendo Switch il y a quelques jours, Triangle Strategy nous catapulte à Norzélia, royaume fictif dont les trois contrées vivent dans la paix depuis la signature d’une trêve entre elles. Mais lorsque les tensions recommencent à bouillonner, le joueur — sous les traits du héros Serenor Wolffort — doit s’assurer que l’harmonie persiste.

Tout au long de l’aventure et de ses combats, le joueur sera appelé à faire des choix pour réitérer son adhérence aux trois piliers de cet univers, soit le pragmatisme, l’éthique et la liberté. Chaque décision devient ainsi une stratégie en soi puisqu’elle viendra influencer le cours du récit et les alliés qui souhaitent rallier les rangs de son armée.

Dialogues interminables

Photo courtoisie Nintendo

Tout ça, c’est complexe. Ça peut même être barbant pour les novices, ceux pour qui le monde des jeux de rôle tactiques est une contrée peu ou même pas explorée. Et on en rajoute une couche en posant cette intrigue sur des dialogues longs... très longs, même.

En effet, Triangle Strategy est probablement le jeu le plus bavard qu’il nous a été donné d’explorer depuis des lunes. Certes, les combats sont intenses, enlevants et même ingénieux, mais ils sont reliés par des séquences narratives interminables qui viennent briser le rythme.

À noter, d’ailleurs, que ces dialogues ne sont disponibles qu’en anglais. Ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare devront avoir recours aux sous-titres omniprésents et, honnêtement, souvent traduits de manière boiteuse.

Quant aux acteurs engagés pour fournir les voix anglaises, disons qu’ils ne risquent pas de se retrouver en lice pour des prix d’interprétation pour ce travail. Leur énonciation demeure invariablement monotone et leurs accents toniques défaillants sonnent particulièrement faux, et ce, tout au long de l’aventure.

⬤Triangle Strategy ★★★☆☆

Disponible sur Nintendo Switch.