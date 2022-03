Une activité fort plaisante et motivante

À ce temps de l’année, de nombreux sportifs s’ennuient et cherchent des passe-temps ou des loisirs stimulants.

Peu de gens réalisent que la demi-douzaine de clubs de tir autour du grand Montréal sont presque tous en activité 12 mois par année.

Histoire de passion

Du côté de la municipalité Les Cèdres, à 40 minutes du centre-ville de la métropole et à seulement trois kilomètres de l’autoroute 20, non loin de Vaudreuil, on retrouve le Montréal Skeet Club. Cette entreprise, fondée en 1936 par la famille Molson, a été reprise par des personnalités bien connues dans le domaine du tir de compétition et de la fabrication de munitions, les Zarifé. Carl, 39 ans, champion à une vingtaine de reprises alors qu’il était plus jeune, dirige maintenant ce site tout en s’assurant de transmettre sa passion.

Photo courtoisie

Clientèle

À une certaine époque, le club n’avait qu’une trentaine de membres. De nos jours, le site et les installations ont été modernisés et remis au goût du jour. On en dénombre maintenant près de 1500 qui sont actifs.

Les clients se rendent sur place pour y pratiquer le tir à la volée dans l’une des huit stations dédiées au pigeon d’argile. Les adeptes peuvent opter pour la discipline du Trap, qui consiste à faire feu dans cinq angles et positions, ou pour les skeet avec leurs huit pas de tir, avec un ou deux pigeons voyageant de façon latérale. Il y a aussi une station Five Stand, qu’on appelle également parcours sportif compact, où les participants doivent intercepter des cibles volantes projetées de huit différentes manières.

Les amateurs de chasse à la carabine peuvent venir ajuster leur arme ou confirmer sa précision dans l’un des huit couloirs de tir à longue portée.

Autres activités

Carl et son équipe proposent aussi à leur clientèle de chasser les canards et les outardes dans le secteur de Les Cèdres ou près de la ville frontalière d’Hawkesbury, en Ontario. Les nemrods y pourchassent les sauvagines en bateau ou sur des terres privées.

Photo courtoisie

À quelques reprises par année, les membres sont conviés à une chasse au faisan sous forme de Roue du Roy, et par la suite en battue.

Initiation

Ce qui est de plus en plus populaire à cet endroit, ce sont les forfaits corporatifs et familiaux. Tous les invités de 12 ans et plus, possédant ou pas leur permis de possession et d’acquisition d’arme à feu, peuvent recevoir une formation complète, bien encadrée et sécuritaire d’une équipe de spécialistes chevronnés. Lors de ces journées, il y a une séance d’apprentissage et de maniement. Les instructeurs adaptent leur approche pédagogique en fonction du niveau de connaissance de leurs élèves. Chaque session comprend des fusils de chasse, des munitions, des cibles et des équipements de sécurité. Les groupes nouvellement initiés, souvent composés de femmes et de jeunes apprentis, et les plus expérimentés participent à deux rondes de 25 tirs sur des pigeons d’argile.

Après cette expérience, que la grande majorité des gens apprécient, les participants rejoignent leurs proches ou leurs collègues pour socialiser dans le grand club house dans lequel on retrouve 100 places assises et un bar.

Peaufiner

Il est possible de faire appel à un des trois instructeurs pour vous aider à identifier vos lacunes et ainsi améliorer vos techniques de tir à la volée. Sur place, on retrouve une boutique où l’on peut acquérir tout ce qu’il faut pour la pratique de cette discipline, que ce soit des armes, des munitions, des vestes, des nettoyants, des télescopes, des lunettes, etc.