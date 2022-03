Vacances santé menacées pour des enfants

Le programme qui permet d’accueillir au Québec des enfants de la Biélorussie exposés aux radiations de Tchernobyl, pour des vacances estivales santé, est compromis par la guerre en Ukraine.

« Ça fait deux ans que l’on ne peut pas accueillir ces enfants à cause de la pandémie et nous espérions sincèrement reprendre le processus pour faire venir une vingtaine d’enfants, mais avec le conflit Ukraine-Russie, ça vient compromettre le programme », a affirmé Claude Fréchette, président de l’organisme Séjour Santé Enfants Tchernobyl.

Pour le moment, le processus administratif pour l’obtention des visas se poursuit avec l’ambassade du Canada à Moscou. Toutefois, dans le contexte actuel, il est plus qu’incertain que ces enfants âgés de 8 à 17 ans et leurs accompagnateurs pourront se procurer des billets d’avion.

Les vols de la Biélorussie sont interdits depuis 2021 dans les pays membres de l’Union européenne. L’organisme québécois avait pensé les faire venir par

Moscou, mais ce plan est tombé à l’eau avec les sanctions contre la Russie.

Les chances sont minces

« C’est ça qui nous inquiète le plus. C’est l’obtention des billets d’avion et des visas. On continue de préparer les papiers et de rappeler aux autorités que notre mission est humanitaire », ajoute M. Fréchette.

Depuis la fondation de l’organisme en 2001, près de 285 enfants de la Biélorussie sont venus au Québec pour prendre part à ce programme.

Les participants viennent pour une période de sept semaines, à partir de la mi-juin. Ils sont accueillis par des familles québécoises qui assument les coûts des billets d’avion, des visas et des dépenses liées à leur séjour.

Effets bénéfiques

Selon M. Fréchette, il est démontré scientifiquement que leur état de santé s’améliore grâce à ce séjour. La centrale nucléaire de Tchernobyl se situe à 7 km de la frontière de la Biélorussie. On estime qu’à la suite de l’accident nucléaire de 1986, 80 % du nuage radioactif est tombé sur la Biélorussie.

« Les enfants qui participent au programme n’étaient pas nés lors de l’accident de Tchernobyl, mais toute cette zone-là est contaminée, et pour longtemps », a poursuivi M. Fréchette.

Les familles québécoises qui ont déjà pris part au programme considèrent qu’il est regrettable que des enfants soient victimes des dommages collatéraux de cette guerre.

« C’est vraiment dommage. C’est tellement bénéfique pour eux au niveau de la santé. Sans compter que c’est un échange culturel très enrichissant », a confié Anne Tsujimoto, qui a accueilli à deux reprises une petite fille prénommée Viktoryia.

Séjour Santé Enfants Tchernobyl

Organisme créé en 2001.

Depuis le début, près de 285 enfants de la Biélorussie ont profité d’un séjour santé au Québec.

de la Biélorussie ont profité d’un séjour santé au Québec. Durée du séjour : 7 semaines.

Coût : Les coûts de transport et d’hébergement sont assumés par les familles d’accueil.

On estime que dans les zones les plus touchées de la Biélorussie, le taux de cancer de la thyroïde est de 125 cas par million d’enfants.

Cette statistique est de un ou deux cas par million d’enfants en moyenne dans le monde, selon l’organisme.

