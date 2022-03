10 millions de dollars entre mes mains

Sans contredit, l’or attise les passions depuis la nuit des temps. Au fil des années, je documente le chemin de l’or du fond de la terre jusqu’à son utilisation quotidienne. Bien que souvent associé à l’industrie de la joaillerie et aux investissements, ce précieux minerai demeure indispensable aux hautes technologies, qui se retrouvent plus que jamais au cœur de notre mode de vie numérique.

En expédition dans le Nord-du-Québec pour un reportage sur la prospection minière, je dois également photographier une usine de traitement du minerai. Julie, ma guide, reçoit un appel à la sortie du vol en hélicoptère. Elle me prend par le bras, et me dit : « Viens, on a un rendez-vous urgent. » Elle me demande, un sourire aux lèvres, si j’ai fait de mauvais coups dans ma jeunesse. Après la vérification de mes antécédents judiciaires, je suis autorisé à passer le protocole de sécurité pour accéder à la raffinerie. Je prendrai en image ma première coulée d’or. Une fois les lingots refroidis et démoulés, on me permet de les positionner pour la séance de photo. C’est incroyablement lourd. Un lingot me glisse entre les mains et j’en casse un petit bout lors de l’impact sur le béton. Bien innocemment, je ramasse cette parcelle d’or et me tourne vers les deux agents de sécurité qui m’ont toujours à l’œil... Je lance : « Est-ce que je peux la garder en souvenir ? » La réponse : « Tu tiens l’équivalent de mon salaire annuel entre tes doigts. C’est plus sage de la laisser là ! »

Appareil : Canon EOS 5D MK III

Objectif : EF 24-70mm F/2.8L US

Exposition : 0,6s à F/10

ISO : 160