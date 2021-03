5 astuces pour l’achat d’une maison

L’achat d’une maison est assurément excitant, mais peut aussi être très stressant!

Heureusement, une planification judicieuse vous permettra de bien calculer et de mieux prévoir ce qui vous attend. Un bon accompagnement, comme celui proposé par les experts de la maison usinée PRO-FAB, peut aussi grandement simplifier le processus.

Vous rêvez d’acheter une propriété et ne savez pas par où commencer ? Ces conseils vous guideront!

1. Connaître votre budget

Le choix d’une maison sera forcément guidé par le budget que vous pouvez y consacrer. Prenez donc le temps d’établir la somme de vos revenus et de vos dépenses, et de déterminer le montant disponible pour une propriété.

Songez également à prévoir la mise de fonds. Elle doit minimalement correspondre à 5 % de la valeur de la propriété convoitée. Il faut alors souscrire à l’assurance prêt hypothécaire de la SCHL. Autrement, pour éviter ces frais, la mise de fonds investie doit minimalement équivaloir à 20 % de la valeur de la propriété convoitée.

Plusieurs stratégies d’épargne permettent d’amasser ce montant nécessaire, comme le régime d'accession à la propriété (RAP) qui autorise le retrait de vos régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER). Pour y faire la lumière, contactez un conseiller financier ou votre institution financière.

2. Estimer les frais afférents

Au moment d’acheter la maison, d’autres frais s’ajouteront : honoraires du notaire, droits de mutation (taxe de Bienvenue), taxes municipales et scolaires ou encore taxes sur le terrain et sur la construction neuve s’il y a lieu.

Tout cela, bien entendu, sans oublier les frais liés au déménagement et au branchement des services comme l’électricité ou les télécommunications.

Prévoyez donc montant à cet effet dans votre budget d’achat.

3. S’entourer d’une bonne équipe

L’achat d’une maison représente souvent l’investissement d’une vie. Pour éviter les erreurs, entourez-vous d’alliés fiables qui vous guideront dans vos choix.

En plus d’un conseiller financier et d’un courtier hypothécaire, songez à vous tourner vers des experts comme ceux de chez PRO-FAB, dès les premières étapes votre projet de construction d’une maison usinée.

Chez PRO-FAB, chaque client est guidé et accompagné du début à la fin. Il peut communiquer en tout temps avec son responsable de projet attitré, compter sur une équipe de designers pour les choix à faire et se fier à un inspecteur qui assure la qualité de la maison. Que demander de plus?

4. Établir vos critères

Le nombre de pièces, la présence ou non d’aires ouvertes, la dimension du garage, des comptoirs de granit ou encore le niveau de luminosité : les besoins et les caractéristiques d’une maison de rêve sont vastes et propres à chacun.

Faites donc une liste afin de ne rien oublier. Au passage, notez les inconditionnels et les petits luxes. Au moment de faire des choix, cette réflexion préalable pourrait vous aider.

Aussi, si vous penchez pour une maison usinée PRO-FAB, partagez votre liste à votre représentant. Il saura vous guider vers les modèles idéaux et les options disponibles.

5. Choisir le bon quartier

Après avoir choisi la ville où vous installer, il faudra décider du quartier. Chacun d’eux a ses propres avantages.

Désirez-vous vivre dans un milieu familial, paisible, animé ou encore vibrant? La proximité des services essentiels a-t-elle de l’importance pour vous? Si vous optez pour une construction neuve, quel type de terrain conviendrait le mieux à vos besoins ? À cet égard, n’hésitez pas à demander conseil à l’équipe PRO-FAB à propos des différents terrains en développement.

Rappelez-vous qu’il sera toujours possible de modifier votre maison pour qu’elle corresponde à vos goûts, mais qu’il est impossible de changer un quartier en entier ! Prenez donc le temps de bien le sélectionner.

En somme, l’achat d’une propriété est un bel investissement. Pour que tout se déroule comme vous le souhaitez, tournez-vous vers des experts comme ceux de PRO-FAB. Vous pourrez compter sur la qualité de leurs maisons usinées, sur leur service personnalisé et sur leur respect irréprochable des ententes prises avec leurs clients.

Communiquez avec un représentant PRO-FAB et laissez-vous guider par l’expertise d’ici !