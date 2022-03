Réunie encore une fois avec le metteur en scène Serge Denoncourt, Magalie Lépine-Blondeau portera un autre rôle majeur dans la pièce Mademoiselle Julie, au Théâtre du Rideau Vert.

Il s’agira de la dixième fois en une dizaine d’années qu’elle sera dirigée par lui. En examinant son CV, on constate que ses neuf dernières performances théâtrales ont été menées sous la direction de ce dramaturge.

« J’ai beaucoup d’admiration pour lui. C’est un allié, mais aussi mon plus grand et fidèle partenaire de création, mentionne la comédienne en entrevue téléphonique. Je suis devenue l’actrice que je suis grâce à Serge Denoncourt. »

« Il m’a confié de grands rôles, ajoute-t-elle. Il m’a fait confiance. »

Parmi ces missions marquantes avec ce metteur en scène, Magalie Lépine Blondeau a joué dans Un tramway nommé désir, Cyrano de Bergerac, Les liaisons dangereuses et Électre.

Le défi de mademoiselle Julie

Il n’est donc pas étonnant qu’elle ait reçu l’appel de celui qui a été juge à l’émission Les Dieux de la danse pour incarner Julie dans son adaptation du classique du Suédois August Strindberg. Elle se glisse dans la peau de cette jeune aristocrate qui, le temps d’une nuit, se livre à un jeu de pouvoir avec son valet, personnifié par David Boutin.

« C’est un rôle immense, dit la populaire comédienne. »

« On a eu beaucoup de plaisir à sonder les travers de ces personnages-là, ajoute-t-elle. Lui porte le poids de sa classe sociale, et elle, de sa condition féminine. Dans un élan d’émancipation, ils finissent par se démolir. On ne voulait pas aborder cet affrontement de manière trop intellectuelle. Les pulsions animales et sexuelles sont les charges qu’on souhaitait travailler. »

« Je suis très habitée par ces personnages-là, par leur détresse et leur désir, déclare-t-elle. Avec tout ce qu’on a connu depuis le début de la crise sanitaire, la pièce aura peut-être des résonances plus profondes. »

Mademoiselle Julie est présentée du 15 mars au 16 avril au Théâtre du Rideau Vert.