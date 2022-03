Joueurs autonomes dans la NFL: les options défensives

Après le portrait des joueurs autonomes disponibles du côté offensif hier, voici ceux qui seront exposés dans la vitrine sur le plan défensif. Entre les chasseurs de quarts et les demis de coin, plusieurs bons joueurs devraient renflouer des équipes dans leur quête de freiner le jeu aérien. Les renforts en défense peuvent rapidement transformer une équipe. Voici les joueurs les plus susceptibles d’aider.

• À lire aussi: Joueurs autonomes dans la NFL: les options à l’attaque

Front défensif

Photo AFP

Von Miller

Rams | 32 ans

Lorsqu’il est passé aux Rams, Von Miller a connu un deuxième souffle. Plus la saison a progressé, plus il a repris ses aises, au point de devenir bestial en séries. Il n’est peut-être plus le joueur constamment dominant qu’il a déjà été, mais figure toujours parmi les chasseurs de quarts les plus menaçants. Difficile de croire que les Rams, après avoir payé un bon prix pour obtenir ses services, ne feront pas tout pour le garder.

Chandler Jones

Cardinals | 32 ans

Outre sa saison 2020 qui a été sabotée par une blessure, Chandler Jones a affiché au moins 10 sacs du quart au compteur lors de ses six dernières saisons. En termes de constance, difficile de demander mieux. Sa production a légèrement chuté avec 10,5 sacs la saison dernière et à 32 ans, plusieurs se demanderont si le déclin est bien amorcé. Jones peut assurément rendre de précieux services à court terme.

Randy Gregory

Cowboys | 29 ans

Après avoir connu un décevant début de carrière en raison d’ennuis personnels et de violations à la politique antidopage qui lui ont valu de multiples suspensions, Gregory a finalement répondu aux attentes pour les Cowboys lors des deux dernières saisons. Ce serait bête de le laisser filer maintenant qu’il atteint enfin son potentiel, mais l’équipe paie déjà beaucoup d’argent à Demarcus Lawrence.

Jadaveon Clowney

Browns | 29 ans

Pour la troisième année de suite, Clowney se retrouve agent libre après avoir signé des pactes d’un an. Après une saison 2020 à oublier au Tennessee, il a rebondi à Cleveland l’automne dernier avec neuf sacs du quart. Ça aide d’avoir un certain Myles Garrett à ses côtés ! Même avec Garrett, il s’est effacé en deuxième moitié de saison après un départ canon. C’est un peu à l’image de sa carrière : il brille et disparaît.

Photo AFP

Haason Reddick

Panthers | 27 ans

Reddick connaissait un début de carrière très ordinaire avant d’exploser en 2020 dans un nouveau rôle. Il est maintenant affecté à la chasse aux quarts-arrières, une mission qu’il remplit fort bien avec 23,5 sacs du quart en deux ans. Il ne faut pas s’attendre de lui qu’il soit le joueur défensif le plus complet, mais dans sa spécialité, il a fait ses preuves et les joueurs capables d’appliquer la pression décrochent la manne.

Photo AFP

Emmanuel Ogbah

Dolphins | 28 ans

Après avoir végété à ses débuts dans la NFL à Cleveland et Kansas City, Ogbah (photo de gauche) est devenu un morceau clé de la défense des Dolphins depuis deux ans avec deux saisons consécutives de neuf sacs du quart. Il est devenu très efficace pour pourchasser les quarts adverses et puisqu’il s’est illustré deux saisons de suite, il n’y a pas lieu de croire à un soudain mirage.

Photo AFP

Akiem Hicks

Bears | 32 ans

Le vétéran plaqueur n’a pas été égal à lui-même la saison dernière en raison d’une blessure à l’aine qui l’a ralenti tout au long de la campagne. Il a 32 ans et il est permis de se demander si ses beaux jours sont derrière lui. Cependant, Hicks a fait preuve de constance jusqu’à cette blessure et demeure l’un des joueurs de ligne à l’intérieur les

plus dominants.

Calais Campbell

Ravens | 35 ans

Le bon vieux plaqueur Calais Campbell semble continuer de s’abreuver à la fontaine de Jouvence, qui lui procure jeunesse éternelle ! Non seulement il est encore très efficace même dans la mi-trentaine, mais chez les Ravens, il est aussi un coéquipier vénéré et dont le leadership n’a pas son égal. Il ne recherche évidemment plus un contrat spectaculaire et vise un titre.

Secondeurs

Photo AFP

Dont’a Hightower

Patriots | 31 ans

Difficile d’imaginer Hightower dans un autre uniforme que celui des Patriots. Il aura 32 ans la saison prochaine et dans le système de Bill Belichick, il connaît tout et se trouve à son meilleur. Plusieurs secondeurs se sont fait un nom en Nouvelle-Angleterre pour ensuite aller s’éteindre ailleurs en faisant un bon coup d’argent. Hightower pourrait quand même être intrigué de sauter la clôture.

Photo AFP

De’Vondre Campbell

Packers | 28 ans

La classe de secondeurs à l’intérieur qui sont disponibles cette année est plutôt pauvre et c’est de bon augure pour Campbell. Ce dernier a été une véritable révélation la saison dernière à Green Bay après avoir signé sur le tard à titre d’aubaine. Après les fiers services rendus, il risque de coûter beaucoup plus cher et rien n’assure que les Packers pourront se le

permettre.

Bobby Wagner

Seahawks | 31 ans

Les Seahawks sont visiblement en mode reconstruction et, ainsi, ont montré la sortie au dernier survivant de leur Super Bowl en 2014, le secondeur intérieur Bobby Wagner. Il a 31 ans, mais peu importe ! Wagner joue encore à un niveau extrêmement élevé et demeure une machine à plaquer, qui a le flair pour se retrouver au ballon en moins de deux secondes. C’est sans parler du fait qu’il est un leader incomparable.

Demis de coin

J.C. Jackson

Patriots | 26 ans

Il y a d’excellents demis de coin disponibles sur le marché, mais Jackson semble le plus attrayant. Il est dans la fleur de l’âge et il a produit à un rythme infernal depuis deux ans avec 17 interceptions. Que ce soit avec les Patriots ou ailleurs, Jackson va assurément faire sauter la banque. Les Patriots ont échangé Stephon Gilmore l’automne dernier. Ils doivent déplier pour Jackson.

Photo AFP

Carlton Davis

Buccaneers | 25 ans

Voilà une autre excellente option pour les équipes à la recherche d’un demi de coin de qualité. Davis peut s’avérer inconstant à l’occasion, mais de manière générale, il est capable de tenir tête aux gros receveurs adverses en couverture homme à homme. Il n’a que 25 ans et une équipe décidera certainement de faire un investissement massif dans son cas.

Casey Hayward

Raiders | 32 ans

Après une saison 2020 décevante chez les Chargers, Hayward semblait en perte de vitesse totale. Au point où il a dû patienter jusqu’en mai dernier avant d’être embauché par les Raiders pour une somme ridicule. Avec sa nouvelle équipe, il a vraiment bien rebondi et le revoilà en position de décrocher un bon salaire de nouveau. Il a 32 ans, mais peut encore donner.

Stephon Gilmore

Panthers | 31 ans

Pas plus tard qu’il y a deux ans, Gilmore était élu joueur défensif de l’année dans la NFL. Depuis, une blessure l’a ralenti en 2020 et 2021, mais il est loin d’avoir mal paru avec les Panthers. L’équipe voudra sans doute s’entendre avec lui, ne serait-ce que pour servir de mentor à plusieurs de leurs jeunes demis de coin, dont Jaycee Horn et C.J. Henderson. Le vétéran sera toutefois recherché.

Charvarius Ward

Chiefs | 25 ans

Plusieurs vont prendre un malin plaisir à lever le nez sur Charvarius Ward parce qu’au fil des ans, la défense aérienne des Chiefs a souvent connu des ratés. Sauf que Ward effectue un travail plus qu’honnête en couverture homme à homme et avec 67 plaqués, il est très impliqué physiquement. Voilà une qualité qui n’est pas donnée à tous les demis de coin.

Demis de sûreté

Tyrann Mathieu

Chiefs | 29 ans

Outre le plaqueur Chris Jones, il n’y a pas un joueur plus important que Tyrann Mathieu au sein de la brigade défensive des Chiefs. Le maraudeur couvre énormément de terrain et agit comme général dans la tertiaire contre le jeu aérien ou près de la ligne de mêlée pour freiner le jeu au sol. Son instinct continue de bien le servir et il demeure un joueur d’impact.

Marcus Williams

Saints | 25 ans

Certains associent encore Marcus Williams à son désolant jeu sur le « Miracle de Minneapolis » en séries il y a quatre ans, mais il s’est depuis élevé bien au-dessus de cette bévue. Dans la tertiaire des Saints, c’est Williams qui assure la couverture en fond de terrain et qui limite la plupart du temps les dégâts. Il n’est pas un abonné au gros jeu, mais effectue un travail fiable.

Photo AFP

Quandre Diggs

Seahawk | 29 ans

Tout comme Marcus Williams, Diggs est le joueur idéal pour une équipe qui recherche un demi de sûreté d’abord et avant tout affecté à la couverture en zone profonde. Il a démontré son efficacité avec les Seahawks, avec 13 interceptions depuis son arrivée à Seattle au cours de la saison de 2019. Il exagère lorsqu’il s’autoproclame le meilleur de la ligue à sa position, mais il est assurément un bon joueur.

Marcus Maye

Jets | 28 ans

À pareille date l’an passé, Maye était considéré comme l’un des meilleurs joueurs du circuit à sa position, mais au pire moment, dans une année de contrat, il a subi une déchirure du tendon d’Achille. Maintenant, il sera difficile de toucher le gros lot comme il était logique de l’imaginer dans son cas. Maye devra d’abord prouver qu’il est complètement rétabli physiquement.

AUTRES NOMS À SURVEILLER...

La plupart des noms suivants devraient trouver preneurs, même s’ils ne feront pas les manchettes.

Darious Williams

Rams | 27 ans

Williams est petit de gabarit (5 pi 9 po), mais il ne s’en laisse pas imposer. Jalen Ramsey obtient toute l’attention chez les Rams, mais Williams va faire du chemin.

Foyesade Oluokun

Falcons | 26 ans

Voilà un jeune secondeur qui a explosé la saison dernière avec 192 plaqués. Dans un marché faible à sa position, il n’est pas encore connu, mais sa valeur sera bonne.

Justin Reid

Texans | 25 ans

À ses deux premières saisons dans la ligue, Reid semblait destiné à devenir un maraudeur étoile. Puis, la qualité de son jeu a clairement régressé depuis. Mauvais signe ou simplement une victime des déboires à Houston ?

Leighton Vander Esch

Cowboys | 26 ans

À ses premières années, Vander Esch a constamment basculé entre l’excellence et la médiocrité avec les Cowboys. Capable de hauts et de bas, il demeure un secondeur au talent évident.

Jordan Whitehead

Buccaneers | 24 ans

Whitehead est un maraudeur qui pratique un style physique. Il n’a pas encore 25 ans et peut continuer de progresser. Sans débourser trop, il représente un beau risque.