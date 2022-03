Le patrimoine culturel ukrainien menacé

Les bombardements incessants de l’armée russe sur de nombreuses villes de l’Ukraine font craindre le pire pour le riche patrimoine de ce pays, alors que des bâtiments historiques ont déjà été détruits.

• À lire aussi: Mosquée de Marioupol: récits contradictoires, tentatives d’évacuation

• À lire aussi: Ukraine: les forces russes encerclent Kyïv et bloquent Marioupol

• À lire aussi: Les sanctions économiques contre la Russie sont-elles efficaces?

• À lire aussi: [EN DIRECT] 17e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

« Ce qui est clair, c’est qu’il y a des gestes militaires qui ont détruit des éléments de la culture et de l’identité du patrimoine ukrainien », fait savoir Christophe Rivet, d’ICOMOS Canada.

Cette division de l’OBNL international qui veille à la conservation du patrimoine culturel est préoccupée de l’impact de cette guerre sur le patrimoine ukrainien, alors que des villes ont été décimées par les bombardements russes.

Le ministère de la Culture de l’Ukraine a commencé à recueillir des preuves de ce qu’il qualifie de « crime contre le patrimoine culturel ».

Cette liste comprenait hier 23 lieux d’importance historique, dont des églises et des musées, qui ont été endommagés ou détruits depuis le début de la guerre il y a trois semaines.

Une richesse en danger

L’Ukraine compte aussi sept sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le plus emblématique d’entre eux comprend la cathédrale Sainte-Sophie à Kyïv, capitale du pays encerclée par l’armée russe.

Vieille d’un millénaire, elle est un lieu hautement symbolique pour les Ukrainiens et le monde orthodoxe.

« C’est l’un des plus grands monuments de l’architecture byzantine », fait valoir l’architecte canadien d’origine ukrainienne Radoslav Zuk, inquiet, pour le sort de nombreux bâtiments.

Cette semaine, des spécialistes de conservation à Lviv se sont mobilisés pour tenter de protéger des monuments du centre historique (aussi sur la liste de l’UNESCO), selon la télévision ukrainienne qui a filmé certains d’entre eux en train de recouvrir une statue.

L’UNESCO a indiqué la semaine dernière qu’elle marquerait les principaux monuments du pays avec le signe « bouclier bleu » afin d’éviter qu’ils ne soient pris pour cible. L’institution analyse également par satellite les sites du patrimoine mondial afin d’évaluer les dommages.

Intentionnel ou accidentel

De tels lieux courent un « risque réel » de subir d’importants dommages, selon Mathieu Dormaels, professeur associé au Département d’études urbaines et touristiques de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

« Il y a eu des conflits dans les dernières années où on a vu la destruction du patrimoine être utilisée pour créer de la visibilité, et avoir un impact psychologique », explique-t-il.

Mais si la Russie agissait ainsi de façon délibérée, elle ferait face à des conséquences, poursuit-il, puisqu’en 2016, la Cour pénale internationale a reconnu que s’en prendre à de tels sites constituait un crime contre l’humanité.

« Ce qui est inquiétant, c’est que la Russie semble s’installer [dans] une guerre de siège. C’est là où les accidents peuvent arriver et qu’on peut bombarder de façon indiscriminée des bâtiments qui ne sont pas forcément des cibles directes », précise M. Dormaels.

AVANT

Photo courtoisie Wikipédia, Mayorov AS

APRÈS

Photo courtoisie, ministère de la Culture de l’Ukraine

Cette église en bois du village de Vyazivka, construite en 1862, a été partiellement détruite.

AVANT

Photo courtoisie Google Maps, Sergey UA

APRÈS

Photo courtoisie, ministère de la Culture de l’Ukraine

Cet ancien musée de la ville de Tchernihiv qui sert aujourd’hui de bibliothèque a été détruit partiellement.

AVANT

Photo courtoisie Google Maps, Larysa Sokolova

APRÈS

Photo courtoisie, ministère de la Culture de l’Ukraine

Cette église orthodoxe située à Malyn, à près de 130 kilomètres de Kyïv, a subi des dommages pendant les bombardements de l’armée russe.

AVANT

Photo courtoisie, ministère de la Culture de l’Ukraine

APRÈS

Photo courtoisie, ministère de la Culture de l’Ukraine

Ce musée consacré aux traditions locales de la ville d’Okhtyrka a été endommagé.

Craintes pour les sites reconnus par l’UNESCO

L’Ukraine compte sept sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Six sont dans la catégorie des sites culturels et un se retrouve dans la catégorie des sites naturels. Si aucun dommage n’a pour l’instant été rapporté sur ceux-ci, des spécialistes s’inquiètent du sort que pourraient leur réserver les bombardements de l’armée russe. L’Ukraine a également soumis 17 autres sites à l’UNESCO, qu’elle souhaite voir être ajoutés à la liste du patrimoine mondial

Photo Adobe Stock

Le site le plus connu se trouve à Kyïv. Il comprend la cathédrale Sainte-Sophie et l’ensemble des bâtiments monastiques et la Laure de Kyïv-Petchersk.

Photo AFP

Le site du centre historique de la ville de Lviv, où on tente de protéger les statues par tous les moyens, comprend un château, une cathédrale et le centre-ville.

Photo Adobe Stock

La Résidence des métropolites de Bucovine et de Dalmatie, dans l’ouest du pays, aujourd’hui devenue une université, est un exemple de l’architecture historique du XIXe siècle.

À voir aussi