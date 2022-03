Lendemain de tempête pénible en Gaspésie

Après la tempête qui a laissé jusqu’à 40 cm en Gaspésie samedi, de la poudrerie soulevée par des vents violents du nord-ouest paralysait la circulation à l’est de Rimouski dimanche.

Une intense poudrerie s’est levée avec des vents soutenus atteignant entre 60 et 90 km à l’heure près de Grande-Vallée, dimanche avant-midi, tandis qu’elle était de moindre intensité à Sainte-Anne-des-Monts, avec des rafales allant jusqu'à 70 km/h.

Les Gaspésiens se sont donc retrouvés isolés par la fermeture de plusieurs tronçons de route dans l’est de la province.

L’autoroute 20 entre Rimouski et Mont-Joli a été fermée, tout comme la route 132 sur un tronçon de 200 km entre Rimouski et Sainte-Anne-des-Monts en raison de la visibilité nulle le long du littoral nord de la Gaspésie.

NELSON SERGERIE/AGENCE QMI



D’autres tronçons de la route 132 sont fermés à Carleton-sur-Mer et à Bonaventure, ainsi que la route 198 entre L'Anse-Pleureuse et Murdochville, toujours à cause des mauvaises conditions climatiques. Les camions sont interdits sur la route 132 entre L'Anse-Pleureuse et Rivière-au-Renard.

Pour une deuxième journée consécutive, les autocars d’Orléans Express sont demeurés stationnés entre Rimouski et Gaspé.

Selon Environnement Canada, Amqui, Bonaventure et Gaspé ont reçu près de 25 cm; New Carlisle n’a reçu que 20 cm et Sainte-Anne-des-Monts a cumulé 15 cm.

NELSON SERGERIE/AGENCE QMI



La palme «blanche» revient au parc de la Gaspésie, qui a reçu jusqu’à 40 cm lors de cette importante tempête qui provenait du Texas.

En moins d’un mois, soit depuis le 18 février, Gaspé a reçu le tiers de la quantité de neige annuelle. Les 125 cm reçus sur cette courte période portent le total à 313 cm depuis le début de l’hiver, ce qui a permis de rattraper la normale de saison sur la pointe gaspésienne.

Il y a maintenant 82 cm de neige au sol à Gaspé. Il n’y en avait que 36 cm à pareille date l’an dernier. Mais la région demeure loin du record de 231 cm au sol pour un 13 mars, enregistré en 1995.