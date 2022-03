Les Growlers ont encore raison des Lions

Pour un troisième match consécutif, les Lions de Trois-Rivières ont baissé pavillon devant les Growlers de Terre-Neuve, s’inclinant 5 à 4, dimanche au Mary Brown’s Centre.

Après avoir remporté le premier duel de cette série de quatre, les hommes d’Éric Bélanger n’ont pas été l’ombre d’eux-mêmes, allouant 20 buts au cours de leurs trois derniers duels.

Les Growlers se sont distancés de la formation trifluvienne en deuxième période en trompant la vigilance de Philippe Desrosiers à trois reprises. Le Québécois aura finalement flanché cinq fois en 27 lancers, lui qui a connu une soirée difficile entre les poteaux.

Les Lions ont entamé une remontée en troisième période grâce aux réussites de Cédric Desruisseaux (deux fois) et Nicolas Larivière, mais ont manqué de temps pour créer l’égalité.

Ben Finkelsein (deux buts et une aide) et Orrin Centazzo (trois aides) se sont démarqués pour les Growlers avec trois points chacun. Zach O’Brien, Pavel Gogolev et Riley McCourt ont aussi fait scintiller la lumière rouge derrière Desrosiers.

Kevin Auger a complété la marque pour les Lions en première période, marquant son premier but professionnel en carrière.

Les Lions seront les hôtes des Railers de Worcester mercredi.

