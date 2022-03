Les Islanders viennent à bout des Sags

Les Saguenéens de Chicoutimi ont baissé pavillon par la marque de 6-4 face à une des meilleures formations de la LHJMQ, les Islanders de Charlottetown, dimanche, au Eastlink Centre de Charlottetown. Chicoutimi s’est bien battu en restant dans le match jusqu’à la toute fin.

«Ça faisait six jours qu’on était sur la route et on est arrivé à Charlottetown à 5 h du matin. On est content de l’effort et de la résilience dont les gars ont fait preuve», a déclaré l’entraineur-adjoint des Saguenéens, Bryan Lizotte, qui remplaçait Yanick Jean derrière le banc.

Les locaux n’ont pas pris beaucoup de temps avant de s’inscrire au tableau. Ils ont profité d’une pénalité d’Émile Duquet pour faire 1-0 après un peu moins de trois minutes de jeu.

Malgré une dominance marquée des hommes de Jim Hulton en première, le capitaine Michaël Pellerin a réussi à créer l’égalité 1-1. Toutefois, Jérémie Biakabutuka a immédiatement redonné les devants à la troupe de l'Île-du-Prince-Édouard.

Charlottetown a entamé la période médiane comme ils ont amorcé le match. Drew Elliot a fait dévier un lancer de la ligne bleu afin de porter le pointage à 3-1.

Après avoir inscrit un tour du chapeau devant famille et amis hier à Halifax, Jacob a poursuivi sur sa lancée en réduisant l’écart à 3-2. Cependant, tout comme au premier vingt, les Islanders ont répliqué sur le champ en reprenant les devants 4-2.

Après avoir marqué son huitième de la saison plus tôt en deuxième, Marc-Antoine Séguin est revenu à la charge au troisième tiers pour ramener tout le monde à la case départ 4-4.

Malheureusement pour les Bleuets, Ben Boyd est venu leur couper l’herbe sous le pied en marquant le cinquième filet des siens. Les Islanders se sont finalement

sauvés de peine et de misère avec un gain de 6-4 face à une formation en pleine reconstruction.

Bonne bataille

Dans la défaite, les représentants du Saguenay–Lac-Saint-Jean ont fait preuve de caractères. Les protégés de Yanick Jean ont tiré de l’arrière par deux buts à deux reprises durant le duel et ils ont su remonter la pente à chaque fois.

Ils n’ont cependant pas été en mesure de compléter le travail en voyant la troupe des Maritimes prendre l’avance une bonne fois pour toutes en fin de match.

Les Saguenéens seront de retour au Centre Georges-Vézina jeudi, alors qu’ils accueilleront une autre puissance du circuit Courteau, les Remparts de Québec, à 19 h 30.

