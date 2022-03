Marcel Leboeuf: de l’érable dans son ADN

Pour Marcel Leboeuf, le sirop d’érable en ce qui le concerne est une question d’ADN, et il a toujours su qu’un jour il allait en produire.

«Mon grand-père ainsi que mes cousins ont eu une cabane à sucre. J’ai baigné dans cet univers pendant plusieurs années, nous a confié le comédien en entrevue. Je rentre dans une cabane, je deviens en transe. Souvent je dis au monde je n'ai jamais pris de drogue, mais je suis capable de snifer de la tire. [...] C'est dans mon ADN.»

«C’était écrit dans le ciel que j’allais avoir la mienne un jour ou l’autre», a-t-il ajouté, lui qui est propriétaire d’une érablière en Estrie depuis une douzaine d’années.

Au début, M. Leboeuf travaillait à la bonne franquette en récoltant l’eau d’érable à la chaudière. À ce moment, il avait 900 chaudières. «Lors du temps des sucres, les gens me proposaient de l’aide, mais quand c’était le temps de ramasser je me retrouvais seul avec mon ami Michel. Nous vieillissons, alors nous avons décidé de nous mettre sur la tubulure il y a cinq ans», a dit l’homme qui compte actuellement environ 1000 entailles.

Le comédien a beaucoup appris depuis qu’il est aussi acériculteur, notamment qu’il existe plus d’une variété d’érable pour faire du sirop. «Les nutriments qui se retrouvent à l’intérieur du sirop ne sont pas les mêmes. La couleur du sirop varie selon le temps de la saison. Au début, elle est plus claire et à la fin plus foncée.»

D’ailleurs, il recommande aux gens de cuisiner avec du sirop foncé, car il est plus goûteux selon lui.

Alors que les arbres devraient commencer à donner de leur sève très prochainement, Marcel Leboeuf espère que la récolte sera meilleure que celle de l’an dernier. «Les arbres n’avaient rien à pomper. J’avais beau les tordre, mais il ne sortait rien», a-t-il lancé à la blague.

Selon lui, lorsqu’il y a de la grosse neige mouillée sur les branches dans la nuit et que le matin il fait trois degrés ce sont des conditions optimales pour que les érables coulent en abondance.

Un changement pandémique

Au début de la pandémie, en mars 2020, Marcel Leboeuf n’avait pas de contrat en tant qu’acteur. Il en a donc profité pour se changer les idées, en commençant à livrer lui-même ses produits de l’érable à ses clients. Peu après, il a été approché par un organisme venant en aide aux femmes en Afrique, la Fondation Mères du Monde en Santé. «J’ai été touché par leur mission et j’ai décidé de m’associer avec eux. Mes produits se retrouvent sur leur site», a-t-il indiqué.

Cette collaboration contribue au financement de la Fondation, qui a pour mission de diminuer la prévalence des complications des accouchements en Afrique par, entre autres, des campagnes de prévention ainsi que des missions d’équipes médicales sur le terrain.