Peter MacKay ne sera pas de la course à la chefferie du PCC

L’ancien ministre Peter MacKay a annoncé samedi ne sera pas de la course à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC).

Celui qui a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères, de la Défense et de la Justice au sein du cabinet Harper et qui avait terminé deuxième derrière Erin O’Toole lors de la course de 2020 a annoncé sa décision dans une longue publication sur sa page Facebook.

«En tant que partisan de la responsabilité fiscale et personnelle, je reste déterminé à régler ma dette de campagne à la chefferie de 2020 avant de me lancer dans une autre course», a partagé le politicien néo-écossais. Il a terminé sa course à la direction d’il y a deux ans avec des dépassements de coûts, mais prévoit rembourser sa dette bientôt.

Peter MacKay était chef des progressistes-conservateurs lorsque le parti a fusionné avec l’Alliance canadienne pour former le PCC.

Quatre personnes ont officialisé leur candidature cette année: l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest, Leslyn Lewis, le député ontarien anti-mesures sanitaire Roman Baber et Pierre Poilièvre. M. MacKay n’a pas soutenu de candidat en particulier. «La liste actuelle des candidats est impressionnante et offre aux membres un large éventail d’expériences, de politiques et de perspectives», a-t-il soutenu.

Il continue toutefois à soutenir la cheffe par intérim Candice Bergen et soutiendra également l’éventuel vainqueur du vote à la direction.

L’identité du nouveau chef du PCC sera officialisée le 10 septembre.