À Montréal, en 2022, ma belle-mère âgée de 95 ans assiste en direct devant sa télé à l’invasion de l’Ukraine par les troupes de Poutine. Née à Marseille, en France, elle avait 12 ans au moment de la déclaration de guerre, en 1939. Au début des années 40, à peine entrée dans l’adolescence elle fuyait les Allemands avec sa famille à travers la France et jusqu’en Suisse pour échapper au sort réservé aux Juifs.

Je ne pensais jamais revoir ça de mon vivant aux portes de l’Europe

Les bombardements, les gens entassés dans les gares fuyant leur pays, les familles séparées, le manque de vivres, l’épuisement et la peur au ventre. Cette mère et son enfant que l’on abat comme des bêtes alors qu’ils tentaient d’aller faire quelques provisions.

– Nous avons connu tout ça, et pire, me dit-elle.

– Ce gamin de 11 ans qui a traversé seul la frontière slovaque, un numéro de téléphone écrit au creux de la main, c’est exactement ce qu’a vécu mon cousin, il y a plus de 80 ans...

Poutine tient son peuple en otage

Lui rappelle un certain Staline et son régime de terreur.

– À la fin de la guerre, nous avons dit : Plus jamais ça ! Et depuis, on voit des guerres, des despotes et des terroristes partout sur la planète.

À 95 ans, cette pandémie de COVID-19 semblait la dernière grande tragédie humaine qu’elle allait connaître.

Jusqu’à ce que Poutine déclenche l’invasion en Ukraine, faisant trembler l’Europe et l’Occident.

– Ce fou furieux a déclaré : « Vous allez connaître des choses que personne n’a jamais connues ».

– Il oublie que nous sommes encore quelques-uns, témoins de la 2e Guerre mondiale, et qu’au rayon des horreurs, on a donné !

Plus jamais ça ?

Le monde n’a pas tenu sa promesse, mais hélas, le petit Staline de Moscou, lui, risque de tenir les siennes.