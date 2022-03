Une cavalière de 17 ans, originaire de la Beauce, brille aux États-Unis

Océane Veilleux, une jeune cavalière de 17 ans originaire de Saint-Alfred en Beauce, se démarque aux États-Unis, où elle a participé à l’un des plus grands rodéos au monde.

Océane a commencé l’équitation à un très jeune âge. Pendant des années, elle a parcouru le Québec et le Canada pour participer à des dizaines de compétitions équestres.

Aujourd’hui, cette jeune athlète passe ses étés aux États-Unis afin de participer au circuit amateur et éventuellement passer chez les professionnels.

La semaine dernière, elle a pris part à l’immense événement annuel «The American Rodeo» qui se déroulait au stade AT&T de Dallas au Texas.

Devant 60 000 personnes, elle s’est mesurée aux meilleurs cowboys et cowgirls du monde pour finalement prendre le 7e rang à l’épreuve de course de barils.

C’est un accomplissement incroyable puisque pour elle, simplement faire partie du top 10 était inespéré.

En entrevue, elle a avoué que l’envergure de ce rodéo la rendait quelque peu nerveuse avant de prendre le départ.

«J’essayais de me calmer parce que je savais comment il y allait avoir de gens qui allaient me regarder (...) c’était télévisé aussi, partout dans le monde les gens me regardaient» a-t-elle confié.

Cependant, une fois la compétition terminée, la nervosité a vite fait place à l’exaltation.

«Ce n’est pas un sentiment que je peux expliquer. C’était tellement incroyable, je ne pensais jamais que j’aurais fait ça parce que j’ai couru contre les meilleurs au monde. Mon rêve c’était de courir contre ces meilleurs-là un jour», a-t-elle déclaré.