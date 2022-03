Une escouade pour contrer la violence armée à Montréal

Une escouade du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) patrouille dans les rues pour s’assurer que la reprise de la vie nocturne se déroule sans violence.

L’escouade Vigie Nocturne en est à son deuxième weekend et devrait également être présente la fin de semaine prochaine à Montréal.

«L’opération Vigie Nocturne, c’est une présence policière accrue dans les endroits licenciés et également dans les endroits non licenciés. Là, c’est pleine capacité et le retour des heures normales, on s’attend à avoir plus de monde qui va venir dans le centre-ville et si vous voyez des situations qui dégénèrent ne vous gênez pas les superviseurs d’appeler Éclipse», explique Marco Breton, commandant du SPVM.

L’opération vigie nocturne fait partie des mesures mises en place par le SPVM pour réduire le nombre de violences par arme à feu sur son territoire. En 2021, le SPVM a saisi 674 armes à feu.

«Nous sommes en support au PDQ pour tout ce qui est crimes de violence et les crimes en lien avec les armes à feu», dit un policier.