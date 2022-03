Une majorité de Québécois passeront à l’électrique avec leur prochain achat de véhicule

Avec le prix du baril du pétrole qui connaît une hausse spectaculaire, une majorité de Québécois (61 %) sont de plus en plus décidés que leur prochain choix de véhicule sera électrique.

C’est ce que révèle un sondage Maru, rendu public la semaine dernière. L’engagement du gouvernement caquiste, qui vente de véhicules neufs à essence dans la province à partir de 2035, en a probablement aidé plusieurs à faire un chemin dans leur réflexion. À l’inverse, une majorité d’Albertains se procureront probablement un véhicule à essence quand leur automobile actuelle ne fonctionnera plus.

Des facteurs d’augmentation différents par province

Déjà en hausse depuis quelque temps, le prix du baril de pétrole spectaculaire depuis le début de l’invasion russe en Ukraine.

Une majorité de Canadiens (27 %) jugent que cette situation est le principal facteur de cette augmentation, mais la réponse à cette question diffère de province en province. Au Québec, près d’un répondant sur trois (31 %) juge plutôt que cette augmentation serait liée à un désir d’enrichissement des pétrolières. En Alberta, probablement la province la plus critique de la taxe fédérale sur le carbone, c’est cette mesure qui aurait entraîné cette flambée de prix, selon une majorité de sondés (29 %).

Selon l’Agence internationale de l’énergie, la Russie est le troisième plus important producteur de pétrole, derrière les États-Unis et l’Arabie Saoudite. La semaine dernière, le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni ont interdit les importations de pétrole et de produits pétroliers en provenance de Russie.

Réalisé le 18 et 20 février 2022, le coup de sonde a été mené auprès d’une sélection aléatoire de 1 555 adultes canadiens qui sont des panélistes en ligne de Maru Voice Canada.