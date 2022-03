Ingrid St-Pierre: une trame sonore de sa vie

Parce qu’elle voulait immortaliser ses souvenirs d’enfance, Ingrid St-Pierre a créé des trames sonores instrumentales de ces petits moments de sa vie. La voici donc qui propose Ludmilla, une jolie collection de dix morceaux qu’elle voit comme « de la musique de film ».

On ne pouvait s’adresser à Ingrid St-Pierre sans lui parler de son passage très remarqué, et apprécié, à Star Académie, dimanche dernier. La chanteuse a livré un très beau medley, en compagnie de quelques académiciens, qui a grandement touché le public, dont le prof Gregory Charles.

« En sortant de la scène, j’étais vraiment émue, dit Ingrid. Il y a quelque chose qui s’est passé en-dedans de moi. [...] Je suis contente qu’ils aient osé garder ça simple. C’est dur en télé, quand tout va vite. On veut de la pyrotechnie et des danseurs, parce qu’on veut garder notre monde. Le minimalisme, on pense que ça ne passe pas. Mais crime, il faut lui laisser une chance au minimalisme! »

Musique à l’image

Le minimalisme, Ingrid St-Pierre en propose de nouveau sur Ludmilla. Le projet a d’abord vu le jour durant les sessions de son album Petite plage, sorti en 2019. Entre les prises, Ingrid pianotait parfois de petites mélodies qu’elle avait dans sa tête.

« Philippe [Brault, le réalisateur] me demandait ce que c’était, se souvient Ingrid. Il m’a dit que c’était bon et qu’on pourrait peut-être faire quelque chose avec ça. »

Parallèlement, Ingrid écrivait de petits textes – pour un recueil qu’elle souhaite publier éventuellement. Après s’être questionnée si elle pouvait mélanger les deux projets, la musicienne a plutôt décidé d’aller de l’avant avec un album instrumental. « C’est de la musique de film, dit-elle à propos de Ludmilla. Je le vois comme un album de musique à l’image. »

Ainsi, pour chacun des morceaux de l’album, l’auteure-compositrice avait des images bien précises en tête [voir autre texte]. Même si elle ne pense pas sortir un vidéoclip pour chacune des pièces de l’album, Ingrid St-Pierre lancera le clip pour Les émerveilleurs.

« J’ai travaillé avec deux artistes qui font de l’animation en stop-motion, dit-elle. Je suis une grande fan de Wes Anderson et je voyais vraiment son esthétisme sur cette pièce-là. C’est un mini court-métrage. »

Hommage à Brassens

Ceux qui souhaitent voir Ingrid St-Pierre en spectacle solo devront prendre leur mal en patience. Officiellement, l’auteure-compositrice n’a pas prévu de nouvelle tournée avant l’hiver prochain. « Mais il y a peut-être quelques shows spéciaux qui auront lieu avec des collaborateurs pour matérialiser cet album-là », ajoute-t-elle avec un sourire.

À la mi-avril, Ingrid prendra part à la tournée hommage à Georges Brassens, Les polissons de la chanson. « C’est la première fois que je ferai une tournée avec d’autres gens pour un autre projet, dit-elle. C’est tellement du beau monde, une équipe fabuleuse. » Michel Rivard, Luc Delarochellière, Saratoga et Valérie Blais l’accompagneront sur scène.

Les chansons de Ludmilla expliquées

Cténophore

« Le film que j’ai dans ma tête, c’est un piano à queue qui descend dans le fond de l’eau. C’est une chanson d’eau. J’ai grandi sur le bord de l’eau, le grand lac qui m’a vue grandir, où j’ai appris à nager, où mon grand-père a appris à nager. Une cténophore, c’est une bibitte lumineuse qui vit au fond de l’eau. Des fois, je m’imagine vivre au fond du lac Témiscouata, qui est l’un des plus profonds au Québec. »

Ludmilla

« Dans la maison de ma grand-mère, il y avait une chambre bleue. Sur l’édredon fleuri du lit se trouvait une poupée en chiffon que ma grand-mère avait baptisée Lumina. Plus tard, je me suis rendue compte que c’était Ludmilla et qu’elle faisait référence à la ballerine Ludmilla Chiriaeff, qui a fondé Les Grandes Ballets canadiens de Montréal. Ce qui est drôle, c’est que ma mère est peintre et qu’elle peint des ballerines depuis des années. Il y a trop de synchronicité dans tout ça. »

Petite chorale

« C’est un clin d’œil à toutes ces années où j’ai commencé à chanter dans les églises. Je faisais des chants d’église et des chants latins. Aussi, ma grand-mère m’appelait Loulou. Dans la chanson, j’aurais pu dire des « la-la-la », mais j’ai fait des « lou-lou-lou ». C’est un petit clin d’œil à mon surnom. Y’a plein de petits secrets dans les chansons. »

Les émerveilleurs

« C’est ma façon de regarder la vie. Je suis la fille qui trippe sur un caillou d’une drôle de façon. [rires] Je me demandais parfois quand est-ce qu’on devient un adulte? J’ai 37 ans et j’ai décidé que je m’en fous. J’accueille cette façon-là de m’émerveiller qui vient de ma mère. J’ai l’impression que je vais avoir six ans et demi dans ma tête toute ma vie et c’est correct. »

Hát ru cho Namiko ngủ

« Ça veut dire “berceuse pour que Namiko dorme” en vietnamien. Ma belle-mère Quyen était venue chez moi à un moment donné et elle s’est mise à chanter cette berceuse-là en vietnamien. Je l’ai enregistrée et j’ai ajouté un piano par-dessus. Cet album-là, c’est mon enfance, mais c’est aussi l’enfance de mes petits [qui ont un an et six ans]. Mon chum est vietnamien et ils portent cette double culture-là. »

Les matins enluminés

« C’est juste un moment suspendu. C’est un peu plus abstrait, celle-là. Un moment plein de douceur. J’avais écrit ça un matin dans la verrière de ma maman à Cabano. Une impro un petit matin. »

Dire au revoir

« J’ai toujours eu de la misère avec ça, les départs, les dernières fois. Il y a comme quelque chose de très mélancolique. Les dernières fois me tournent le cœur. C’est une pièce là-dessus. »

Je te collectionne

« J’ai toujours été une collectionneuse. Quand j’étais petite, je collectionnais les roches, les bibittes... vivantes et mortes! J’en ai encore d’épinglés chez ma mère. [rires] Encore là, je garde des petits souvenirs. J’en ai plein de Polo [son garçon], des mots qu’il me disait. J’écris tout, sa poésie accidentelle. Dans la pièce, on entend Polo qui disait : je t’aime maman. On entend un peu sa voix. Ma plus belle collection de toute ma vie, c’est ma collection de mon fils. »

Petits fruits

Quand j’étais petite, je comptais le temps en petits fruits. L’école finissait, c’était le temps des fraises. Après ça, c’était le temps des framboises, puis des noisettes. Juste avant, c'était le temps des fougères. Après, il y avait les bleuets, les pommes et c’était le temps de recommencer l’école! Pour moi, mon espace-temps, c’était un espace de petits fruits [rires]. Ce morceau, c’est donc la mini-Ingrid qui cueille des fraises. »

Les grands ciels

Une affaire que je trouve dure à Montréal, c’est la grandeur des ciels. Dans le Bas-du-fleuve, les ciels sont grands. Voir loin, c’est extraordinaire. Je trouve ça difficile ici. »

Ingrid St-Pierre sur...

... sa touchante chanson Ficelles, qui aborde l’Alzheimer

« À toute les fois que les gens viennent m’en parler, ça me jette à terre un peu. Ils me livrent quelque chose de gros. Les gens me partagent des bouts de leur vie... Quand j’ai écrit ça, j’étais toute seule dans mon salon. Je venais d’apprendre la nouvelle pour ma grand-mère [elle était atteinte d’Alzheimer], qui était tellement importante dans ma vie. J’étais toute seule chez nous. J’avais de la difficulté à assimiler ça. J’ai pris le piano. Ce que j’ai chanté, c’était juste ce que j’ai vécu. »

« J’ai laissé ça dans mes affaires. À un moment donné, j’ai ressorti la chanson. Et on m’a un peu « poussée » pour la mettre sur l’album! J’écris rarement les chansons pour faire un album, en fait. »

« Je manque cruellement de pudeur dans ma musique. Je me livre. Ceux qui me connaissent bien n’en reviennent pas. « Voir que tu as écrit ça! ». Je n’écris pas pour toucher les gens. C’est très égoïste, tout ça! [...] Ça me comble de joie [que les gens soient touchés], ça me renverse. C’est là que tout prend son sens. Au bout de la ligne, il y a quelque chose qui se passe. »

... sa pièce Mon ami aux cheveux blancs dans Passe-Partout

«J’étais tellement contente de faire ça! Je suis une enfant de Passe-Partout, ce sont des tounes que je chantais à mes enfants. Et là, d’écrire ma propre chanson qui se retrouve dans un épisode... On l’a regardé l’autre fois, Polo et Namiko [ses deux enfants]. J’étais comme émue... c’est moi qui l’ai écrite! J’ai poussé ma luck un peu sur ce que j’avais envie de dire. C’est mon ami aux cheveux blancs. J’ai toujours mis de l’avant cette espèce de beauté-là, l’amitié intergénérationnelle. Je trouvais ça cool de raconter une amitié, on ne sait pas si c’est un grand-parent. Passe-Partout, c’est la bonne plateforme pour prôner ces valeurs-là. C’est tout en douceur et ça me rend très fière de faire ce projet-là. »

... repartir en tournée

« Avant, je voulais à tout prix aller jouer en Europe. C’est un projet qui me tente encore. Namiko commence à être un peu plus vieille. Je voulais attendre qu’elle grandisse un peu. Là, on va ramener ça sur la table. [...] La prochaine tournée, on va aller voir les gens partout. La dernière fois, je n’ai pu aller en Abitibi, ni au Saguenay. On va faire une très grosse tournée cette fois-ci. [...] Je me souviens que j’allaitais Namiko [lors de la dernière tournée]. Ma violoncelliste avait un bébé aussi. On était backstage et on tirait du lait avant le show! Avant, on prenait un verre. Et là, on tirait du lait! [rires] On a adapté la tournée et les gens ont très bien accueilli ça. Ils ont été très gentils, très compréhensifs. »