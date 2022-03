Andrei Vasilevskiy toujours au sommet

S’il ne se retrouve pas au sommet des statistiques individuelles chez les gardiens, Andrei Vasilevskiy a une fois de plus montré, dimanche, pourquoi le Lightning de Tampa Bay demeure de sérieux aspirants pour la coupe Stanley encore une fois cette année.

Le Russe de 27 ans a en effet bloqué 35 des 36 rondelles dirigées vers lui dans un gain de 2 à 1 contre les Canucks à Vancouver. Il a ainsi aidé les siens à mettre un terme à une séquence de trois revers.

«Parfois, vous jouez contre un gardien de classe mondiale, sans doute le meilleur gardien de but au monde, l'a complimenté après le match l’entraîneur-chef des Canucks, Bruce Boudreau, selon le site The Athletic. Nous avons eu de très bonnes occasions, mais nous n'avons pas pu le battre.»

Surmonter l’adversité

Vasilevskiy en devait certainement une à ses coéquipiers. Lors des quatre matchs précédant celui-ci, il a accordé au moins trois buts, pour un total de 16 filets.

Mais dans l’ensemble, l’homme masqué est fidèle à lui-même cette saison. Il montre un dossier de 31-11-4, une moyenne de buts alloués de 2,40 et un taux d’efficacité de ,918. Ses 348 matchs en carrière, tous avec le Lightning, lui ont d’ailleurs appris qu’une mauvaise séquence ne fait pas une saison.

«Je n'ai pas joué à mon meilleur lors des derniers matchs, et j'avais besoin d'un match comme celui-là pour me lever et aider les gars, a dit Vasilevskiy. Je suis content d'avoir pu faire ça.»

«J'ai l'impression que chaque saison, nous avons une petite séquence comme celle-là. Rien de fou, juste quelques jeux malchanceux, des rebonds malchanceux. Grâce à un travail acharné, nous pouvons surmonter [les obstacles].»

En quête d’une troisième coupe Stanley consécutive, le Lightning est certainement en bonne position. L’équipe était au quatrième échelon du classement général de la Ligue nationale, lundi. Et Vasilevskiy a montré qu’il était capable d’élever son jeu d’un cran lors des séries, avec notamment un trophée Conn-Smythe à son palmarès.

